Pedallar Mehmetçiğe destek için çevrildi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ankara İl Müdürlüğü Eymir Gölünde bisikletle "Afrin Şehitlerine Saygı ve Mehmetçiğe Destek Turu" düzenledi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Ankara İl Müdürlüğü Eymir Gölünde bisikletle "Afrin Şehitlerine Saygı ve Mehmetçiğe Destek Turu" düzenledi. Yağmura ve soğuk havaya rağmen gençlerin yoğun katılım gösterdiği tura KYK Ankara Tahsin Banguoğlu ve Hüseyin Gazi Yurtlarında kalan gençler katıldı. Destek turuna başlamadan önce şehitlerimizin ruhuna Kur’an-ı Kerim’in okunduğu turda gençler 11 kilometrelik gölün etrafını bisikletle dolaştı.

KYK’lı gençler Afrin’deki askerlerin yanlarında olduklarını göstermek için pedal çevireceklerini belirterek, "Bugün askerimize destek olduğumuzu göstermek için elimizden geleni yapıyoruz, yeri gelince biz de yanlarına gitmeye hazırız" diye konuştular.