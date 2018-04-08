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Pedaller, barış için dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 12:52 | Son Güncelleme

Gürcistan’dan 2 yıl önce, dünya barışına dikkat çekmek için yola çıkan Gürcü işadamı Nodar Beridze, Avrupa’da 10 ülke, Türkiye’de ise 20 şehri dolaştıktan sonra Giresun’a geldi.

Gürcistan’dan 2 yıl önce, dünya barışına dikkat çekmek için yola çıkan Gürcü işadamı Nodar Beridze, Avrupa’da 10 ülke, Türkiye’de ise 20 şehri dolaştıktan sonra Giresun’a geldi. Yaklaşık 40 bin kilometre yol katederek Giresun’un Bulancak ilçesine gelen barış yolcusu Beridze’yi Belediye Başkan Yardımcısı Bahtiyar Hüsem ve vatandaşlar karşıladı.
Gürcistanlı işadamı ve televizyoncu, barış için bisikletiyle dünyayı dolaşıyor. Dünya barışına dikkat çekmek için Rusya’dan 2 yıl önce yola çıkan Nodar Beridze (48), 10 ülke dolaşarak şimdiye kadar yaklaşık 40 bin kilometre yol kat etti. Türkiye’deki turunu devam ettirerek Giresun’a ulaşan Beridze, 26 Mayıs’ta turunu memleketi Gürcistan’da tamamlamayı hedefliyor.
Gürcistan’dan “Barış Yolu” projesiyle 22 Ocak 2016 tarihinde çıktığını anlatan Nodar Beridze, amacının dünya barışına dikkat çekmek olduğunu söyledi. Beridze, “Yaklaşık 2 yılda Avrupa’da birçok şehir dolaştım. Türkiye’de devam ediyorum. Türkiye’de yirminin üzerinde şehri bisikleti ile dolaştıktan sonra Giresun’a ulaştım. 26 Mayıs tarihinde ’Barış Yolu’ yolculuğum Gürcistan’da sona erecektir. Bu yolculuktaki amacım dünya barışına dikkat çekmek. Bu yolculuk sırasında çok zorlu kış şartlarında bisikletimin pedallarını çevirmeye çalıştım. Her gittiğim yerde barışa dikkat çektim. Şimdi Türkiye’de yolculuğumun sonuna doğru ilerliyorum” diye konuştu.
Gezdiği ülkelerde en çok Türk insanının sıcak karşılamalarıyla mutlu olduğunu ifade eden Nodar Beridze, “Türk insanı sıcak ve samimi davranışlarıyla dünya barışına en çok inanan insanlar olduğunu bir kez daha gösterdi. Bugün Türkiye, Suriyeli milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor. Gürcistan olarak evinden, yurdundan ayrılmanın zorluklarını biz de çok iyi biliyoruz. Temennimiz bir an önce Suriye’de savaş biter ve Suriyeliler evlerine döner” dedi.
Giresun’un Bulancak ilçesinde Nodar Beridze’yi karşılayan Belediye Başkan Yardımcısı Bahtiyar Hüsem de dünyada barışa dikkat çekmek için yola çıkan Beridze’yi kutladı.
Nodar Beridze, daha sonra Bulancak’tan Giresun’a geçerek geceyi burada geçirdikten sonra yolculuğuna devam edeceğini kaydetti.

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