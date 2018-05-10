HABER

Pegasus Havayolları’dan “Anneler Günü” indirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

Pegasus Havayolları,  Anneler Günü’ne özel tüm uçuşlarını kapsayan yüzde 30 indirim fırsatı sundu.

Pegasus Havayolları’dan “Anneler Günü” indirimi

Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)- Pegasus Havayolları, Anneler Günü’ne özel tüm uçuşlarını kapsayan yüzde 30 indirim fırsatı sundu.

Anneler Günü kampanyası kapsamında biletlerini 10-12 Mayıs tarihleri arasında Pegasus Mobil ve internet sayfası üzerinden alan misafirler, 27 Eylül-27 Ekim 2018 tarihleri arasında yapacakları tüm uçuşlarda, yüzde 30 indirimli uçabilecek. Kampanya Kıbrıs hariç tüm uçuşları kapsıyor.

Pegasus’un 108 uçuş noktası ve Anneler Günü kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere www.flypgs.com üzerinden ulaşılabilir. Kampanya biletleri, Pegasus web sitesi www.flypgs.com ve mobil kanalları üzerinden alınabiliyor.

(FOTOĞRAFLI)

Cumhurbaşkanlığı için aday sayısı 5'e çıktıCumhurbaşkanlığı için aday sayısı 5'e çıktı
Fatih Portakal da tercihini açıkladıFatih Portakal da tercihini açıkladı
Cumhurbaşkanı adayları bir araya geldi!Cumhurbaşkanı adayları bir araya geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

15 Temmuz şehidinin eşi AK Parti aday adaylığından çekildi

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Mehmet Akif Alakurt Instagram hesabını sitemli bir mesajla kapattı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

Dayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattı, anne şikâyetçi olmadı

Dayı rezaleti! Yeğenine dehşeti yaşattı, anne şikâyetçi olmadı

Kapalı pazarın çatısı aktı, esnaf suyun altına girdi

Kapalı pazarın çatısı aktı, esnaf suyun altına girdi

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

Son dakika! Kanser hastalarına SGK'dan müjde

Son dakika! Kanser hastalarına SGK'dan müjde

Eski Müsteşar yardımcısına FETÖ'den gözaltı

Eski Müsteşar yardımcısına FETÖ'den gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.