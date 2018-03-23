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Pegasus’tan yüzde 50’ye varan mobil indirimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 10:48 | Son Güncelleme

Pegasus’un mobile özel kampanyasından yararlanmak isteyenler, kampanya kapsamında biletlerini 23-25 Mart'ta Pegasus mobil uygulaması veya mobil sitesi üzerinden alarak, 7 Mayıs-7 Haziran 2018'de tüm yurt içi ve Kıbrıs hatlarına yüzde 50’ye varan indirimlerle uçabiliyor

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, mobil kanallarına özel bir kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uçmanın herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus Hava Yolları, mobil kanallarına özel bir kampanya başlattı.

Pegasus’un mobile özel kampanyasından yararlanmak isteyenler, kampanya kapsamında biletlerini 23-25 Mart'ta Pegasus mobil uygulaması veya mobil sitesi üzerinden alarak, 7 Mayıs-7 Haziran 2018'de tüm yurt içi ve Kıbrıs hatlarına yüzde 50’ye varan indirimlerle uçabiliyor.

Pegasus’un 41 ülkede 108 noktaya ulaşan uçuş ağı ve bahar kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere "www.flypgs.com" üzerinden ulaşılabiliyor. Kampanya biletleri, sadece Pegasus’un mobil kanalları üzerinden alınabiliyor.

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mobil indirim Pegasus

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