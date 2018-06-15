Pegasus'un Erzincan-İzmir uçak seferleri başladı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan-İzmir arasında haftada 3 gün yapılması planlanan Pegasus'un tarifeli uçak seferleri başladı.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan saat 16.15’te Erzincan'a hareket eden Pegasus Havayollarına ait ilk uçak, saat 18.20'de 140 yolcusu ile Erzincan Havalimanı'na iniş yaptı.
Uçak, aprona girerken Erzincan-İzmir seferlerinin başlaması dolayısıyla iki itfaiye aracının püskürttüğü suyun altından geçti.
Erzincan Havalimanı Müdürü Levent Akkuş ve idareci kadrosu tarafından çiçeklerle karşılanan uçak kaptanı, personeli ve yolcularına bayram şekeri ikram edildi.
Pegasus'un haftada 3 gün, karşılıklı olarak gerçekleştirilecek tarifeli seferler salı, perşembe ve cumartesi günleri yapılacak.
Evinin bahçesini yabancı gazetecilere açtı! Erdoğan'nın HDP videosuna İnce'den sert tepki
Çin: ABD lideri Trump savaş açtı
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Ünlü sunucu Amal El-Avadi canlı yayında işten kovuldu
İYİ Partili Çıray'dan flaş Suruç çıkışı! Valinin verdiği bilgiyi paylaştı
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum