Pegasus'un Erzincan-İzmir uçak seferleri başladı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan-İzmir arasında haftada 3 gün yapılması planlanan Pegasus'un tarifeli uçak seferleri başladı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan saat 16.15’te Erzincan'a hareket eden Pegasus Havayollarına ait ilk uçak, saat 18.20'de 140 yolcusu ile Erzincan Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçak, aprona girerken Erzincan-İzmir seferlerinin başlaması dolayısıyla iki itfaiye aracının püskürttüğü suyun altından geçti.

Erzincan Havalimanı Müdürü Levent Akkuş ve idareci kadrosu tarafından çiçeklerle karşılanan uçak kaptanı, personeli ve yolcularına bayram şekeri ikram edildi.

Pegasus'un haftada 3 gün, karşılıklı olarak gerçekleştirilecek tarifeli seferler salı, perşembe ve cumartesi günleri yapılacak.

