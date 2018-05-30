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Pegasus’un İzmir-Amman uçuşları başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 11:33 | Son Güncelleme

Pegasus Hava Yolları, 5 Haziran’dan itibaren İzmir ile Ürdün’ün başkenti Amman arasında haftanın üç günü karşılıklı seferler düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, 5 Haziran’dan itibaren İzmir ile Ürdün’ün başkenti Amman arasında haftanın üç günü karşılıklı seferler düzenleyecek.

Pegasus Hava Yolları açıklamasına göre şirket Ankara’dan Ürdün’ün başkenti Amman’a gerçekleştirdiği direkt seferlerden sonra yaz dönemi boyunca İzmir-Amman hattını da uçuş ağına ekledi.

İzmir’den Amman’a haftada üç gün düzenlenecek karşılıklı seferlerin ilki 5 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Misafirler, İzmir ile Amman arasında düzenlenecek seferler için biletlerini 85,99 dolardan başlayan fiyatlarla satın alabiliyor.

Pegasus’un dünyanın yaşanılan en eski şehirlerinden Amman’a uçuşları İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan salı, perşembe ve cumartesi günleri 23.50’de; Amman Havalimanı’ndan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na ise çarşamba, cuma ve pazar günleri 02.45’te düzenlenecek.

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- Ürdün kültürünü simgeleyen ürünler Amman Çarşısı’nda

Açıklamada verilen bilgilere göre, Helenistik dönemde "Filedelfiya" adıyla anılan Amman, dar sokaklarında gezerken, dik merdivenlerin ve yüksek tepelerin arasına kaybolunan bir şehir. Gece hayatı oldukça renkli olan Amman’da, Ürdün kültürünü simgeleyen ürünler Amman Çarşısı’nda bulunabiliyor.

Orta Doğu’nun en önemli ülkelerinden biri olan Ürdün’ün başkenti olan Amman aynı zamanda önemli bir ekonomik merkez niteliğinde. Misafirler, Pegasus’un Amman uçuşları için biletlerini www.flypgs.com, mobile.flypgs.com, Pegasus’un Mobil Uygulamalarıve acente kanalları aracılığıyla satın alabilmekte.

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Anahtar Kelimeler:
Amman izmir Pegasus Hava Yolları

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