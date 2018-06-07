PEGIDA cami önündeki eyleminden yoğun tepki üzerine vazgeçti

Laleli Camisi Başkanı Murat Özyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her kesimden insanın camiye destek amaçlı geldiğini ve bunun için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kendilerini "Barış için 010" olarak adlandıran bir grup, Hollandalı eski siyasetçi Setkin Sies önderliğinde, PEGIDA'nın eyleminin planlandığı saat öncesinde caminin önündeki kaldırımlara barış ve sevgi ifadeleri yazdı, girişine de çiçekler bıraktı.

Caminin önünde toplanan yüzlerce kişi, eylemin iptal edilmesi sonrası Türk bayrağı ve Fas bayrağı ile tekbir getirerek sevinç gösterisinde bulundu.

Özyürek, "Komşularımız ve semt sakinleri camimizin etrafına çiçekler koydular. Çocuklarıyla gelerek tebeşirlerle caminin önündeki kaldırıma, yollara barışçıl ve sevgi dolu yazılar yazarak resimler çizdiler. Biz burada komşularımızın hepsiyle güzel bir şekilde yaşamak istiyoruz. Hiç kimseyle sorun yaşamak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Caminin bulunduğu semtte yaşayan Hollandalı Jeroen Dekker, sabah televizyonda tesadüfen karşıt eylemin olacağını gördüğünü belirterek "Gördüğüm zaman hemen buraya destek verilmesi gerektiğini düşündüm. Hangi ırktan ve dinden olursa olsun birbirimize saygılı olmamız gerekir. Bu bir provokasyondur. Ve ben buna tamamen karşıyım." dedi.

Başka bir semt sakini Madelon Grant da burada bulunan ve barışçıl eyleme destek verenlerin gücünün görülmesi gerektiğini kaydederek "Camideki insanları tek başına bırakmamamız lazım. Rotterdam'ın her yerinden ve bu semtten gelenlerle birlikte caminin kapısının kim olursa olsun herkese açık olduğunu göstermemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.