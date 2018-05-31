PEGIDA'nın domuz etli mangal eylemine karşı kampanya

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin iftar saatlerinde cami önlerinde yapmayı planladığı domuz etli mangal eylemlerine karşı bağış kampanyası başlatıldı.
Kendilerini "Popup Kilisesi" olarak adlandıran bir grup aktivist, PEGIDA'nın domuz etli eylemine karşı başlattığı bağış kampanyasından elde edilecek geliri eyleme maruz kalan camilere bağışlayacak.
Aktivist Rikko Voorberg, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PEGIDA'nın yapmayı planladığı eylemle niyetinin Müslümanları kışkırtarak İslam'ı kötü göstermek olduğunu söyledi.
Eylemin, ramazan ayının güzelliğine zıt olduğunu belirten Voorberg, "PEGIDA, kendini Hollanda'yı temsil ediyormuş gibi ve tüm Hollanda İslam'a karşıymış gibi gösteriyor. Ben bundan uzun süredir endişe duyuyorum. Bu yüzden başlattığımız bağış kampanyası ile camiye karşı yapılan eylemin camilerin faydasına dönüşmesini sağlayacağız." dedi.
Voorberg, kampanyaya katılmak isteyenlerin yapması gerekenleri anlatarak, şunları kaydetti:
"Katılımcılar, kampanya için özel tasarlanan internet sayfasından, PEGIDA'nın eylem yapmayı planladığı kentlerden birini seçerek domuz etli mangal eylemine katılacak her kişi başına, kullanılacak et miktarına ya da mangal süresine karşılık istedikleri ücreti belirleyecekler. Biz de eylemleri kontrol ederek kampanyaya katılanların hesaba toplam ne kadar aktarması gerektiğini tespit edeceğiz. Eylem ne kadar büyük olursa camiye o kadar fazla bağış yapılmış olacak."
Voorberg, kampanyanın PEGIDA'ya karşı güzel bir cevap olduğunu ve saldırıya maruz kalan camilere fayda sağlayacağını bildirdi.
PEGIDA, sosyal medya üzerinden Rotterdam, Utrecht, Gouda, Lahey ve Arnhem kentlerinde iftar saatinde cami önünde domuz etli mangal eylemi yapacağını duyurmuştu.
Hollanda'da, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin iftar saatlerinde cami önlerinde yapmayı planladığı domuz etli mangal eylemlerinin bazılarına izin verilmemişti.
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