PEGIDA'nın domuz etli mangal eylemine yasak

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketinin iftar saatlerinde cami önlerinde yapmayı planladığı domuz etli mangal eylemlerine izin verilmedi.
Kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın Utrecht kentindeki Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ulu Cami ve Gouda kentindeki Faslıların En-Nour Camisi önünde yapmayı planladığı domuz etli mangal eylemine izin çıkmadı.
Gouda Belediye Başkanı Milo Schoenmaker, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede gösteri yapmanın büyük bir hak olduğunu belirterek, "Gösterinin içeriğinin benim arkasında durduğum 'birlik olmak' ve 'kutuplaşmayı önlemek' gibi değerlere ne kadar ters düştüğünün ciddi değerlendirmesini yaptım. Fakat PEGIDA'nın seçtiği mekan hem bana hem de polis teşkilatına göre her iki tarafın da güvenliği için garanti vermiyor. Bu yüzden eylemin cami önünde yapılmasına izin vermiyorum." ifadesini kullandı.
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