Pekcan'dan Güney Afrika ziyareti değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "BRICS Plus" vesilesiyle Güney Afrika'da bulunmaktan çok memnun olduğunu ve burada çok başarılı görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Güney Afrika'nın ev sahipliği yaptığı 10. BRICS Zirvesi kapsamında, BRICS'e davet edilen ülkelerin olduğu BRICS Plus'ta, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hyatt Hotel'de, Türk ve Afrikalı iş adamlarına yemek verildi.

Yemekte konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, "BRICS Plus vesilesiyle, Güney Afrika'da dünya liderleri ile bir araya gelip çok verimli toplantılara katılmış olmaktan ve siz değerli iş adamları ile bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Ziyaret kapsamında çok başarılı iş adamları ile görüşmelerimiz oldu." dedi.

Bakanlık görevine özel sektörden geldiğini anımsatan Bakan Pekcan, "Gelişmekte olan dünyanın çok önemli potansiyeli, enerjisi ve beşeri kaynakları var. Türkiye de bu üretken dünyanın en önemli bir parçasıdır. Büyük dönüşümler çağındayız. Bu dönüşümde en önemli kısmı, Afrika ile olan dönüşümde yaşıyoruz." diye konuştu.