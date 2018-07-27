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Pekcan'dan Güney Afrika ziyareti değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 22:01 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Ziyaret kapsamında çok başarılı iş adamları ile görüşmelerimiz oldu" - "Türkiye de bu üretken dünyanın en önemli bir parçasıdır. Büyük dönüşümler çağındayız. Bu dönüşümde en önemli kısmı, Afrika ile olan dönüşümde yaşıyoruz" - "Afrika Birliği ile olan stratejik ortaklığımızın onuncu yıldönümü olan 2018 yılında da 10-11 Ekim 2018 tarihlerinde, Afrika Ekonomi Forumu'nu beraber gerçekleştireceğiz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "BRICS Plus" vesilesiyle Güney Afrika'da bulunmaktan çok memnun olduğunu ve burada çok başarılı görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Güney Afrika'nın ev sahipliği yaptığı 10. BRICS Zirvesi kapsamında, BRICS'e davet edilen ülkelerin olduğu BRICS Plus'ta, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hyatt Hotel'de, Türk ve Afrikalı iş adamlarına yemek verildi.

Yemekte konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, "BRICS Plus vesilesiyle, Güney Afrika'da dünya liderleri ile bir araya gelip çok verimli toplantılara katılmış olmaktan ve siz değerli iş adamları ile bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Ziyaret kapsamında çok başarılı iş adamları ile görüşmelerimiz oldu." dedi.

Bakanlık görevine özel sektörden geldiğini anımsatan Bakan Pekcan, "Gelişmekte olan dünyanın çok önemli potansiyeli, enerjisi ve beşeri kaynakları var. Türkiye de bu üretken dünyanın en önemli bir parçasıdır. Büyük dönüşümler çağındayız. Bu dönüşümde en önemli kısmı, Afrika ile olan dönüşümde yaşıyoruz." diye konuştu.

Bakan Pekcan, "Afrika ile olan ticaret hacmimiz, 2003 yılında 5.4 milyar iken bugün 20.6 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz bu rakamları el birliği ile arttırmaktır ve bunun için burada bir aradayız." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da, 2016 yılında düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nu hatırlatan Pekcan, "Afrika Birliği ile olan stratejik ortaklığımızın onuncu yıldönümü olan 2018 yılında da 10-11 Ekim tarihlerinde, Afrika Ekonomi Forumu'nu beraber gerçekleştireceğiz." dedi.

Bakan Pekcan, sözlerini şunları söyledi:

"Güney Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Aramızdaki ticaret hacmi, 2016 yılında 1.4 milyar iken şimdi 2.2 milyar dolara ulaşmıştır. Bu ticaretimizin de artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bu yolda, yol arkadaşımız iş dünyasından sizler, ihracatçılarımız, akademisyenlerimiz, STK'larımızdır. İş ortaklarımız ise Afrikalı kardeşlerimiz olacaktır. 25-27 Ekim tarihlerinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılacak olan ve 100 milyar tutarında yatırım çekmeyi hedefleyen 'Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne Türkiye olarak Sayın Dışişleri Bakanımız ile iş birliği halinde yatırımcı işadamları heyetiyle katılmayı planlıyoruz."

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10. BRICS Zirvesi BRICS Plus Güney Afrika Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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