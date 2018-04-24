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Pekduraner: "Kariyer belirlemede alternatif bir plan olmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 12:13 | Son Güncelleme

Pozitif Yaklaşım İş Hayatını Geliştirme Derneği (POZ-İŞDER) Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Pekduraner, kariyer belirleme yolunda engellerle karşılaşıldığında hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, “Bireyin, engelle karşılaştığında hayata geçirilebilecek alternatif bir planı olmalı” dedi.Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi’nde (Adana BTÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KAPUM) öğrencilere “Kariyer Planlaması” semineri veren POZ-İŞDER Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Pekduraner, kariyer planlaması ile ilgili etkinlikte, öğrencilere motivasyon sağlamak ve kariyer planlama çalışmalarına rehber oluşturmak için yaptığı konuşmasında öğrencilerin merak ettikleri soruları cevapladı.Pekduraner, kariyer planlamasının, kişilerin kendi kariyer başarılarını sağlamaları amacıyla önemli olduğunu ifade ederek, “Bireyler öncelikle ulaşmak istediği hedef ile ilgili karar vermeli ve bu kararında istikrarlı olmalı.

Pekduraner: "Kariyer belirlemede alternatif bir plan olmalı"

Pozitif Yaklaşım İş Hayatını Geliştirme Derneği (POZ-İŞDER) Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Pekduraner, kariyer belirleme yolunda engellerle karşılaşıldığında hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, “Bireyin, engelle karşılaştığında hayata geçirilebilecek alternatif bir planı olmalı” dedi.
Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi’nde (Adana BTÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KAPUM) öğrencilere “Kariyer Planlaması” semineri veren POZ-İŞDER Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Pekduraner, kariyer planlaması ile ilgili etkinlikte, öğrencilere motivasyon sağlamak ve kariyer planlama çalışmalarına rehber oluşturmak için yaptığı konuşmasında öğrencilerin merak ettikleri soruları cevapladı.
Pekduraner, kariyer planlamasının, kişilerin kendi kariyer başarılarını sağlamaları amacıyla önemli olduğunu ifade ederek, “Bireyler öncelikle ulaşmak istediği hedef ile ilgili karar vermeli ve bu kararında istikrarlı olmalı. Kariyerini belirleme yolunda engellerle, olumsuz durumlarla karşılaşılabilir bu olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalı. Herhangi bir engelle karşılaştığında hayata geçirebileceği alternatif bir planı olmalı. Zorluklar karşısında pes edilmemeli, istikrarlı, kararlı olunmalı. Kendimizi 5-10 yıl sonra hangi konumda görmek istiyorsak bu günümüz ona göre planlanma ve o doğrultuda yatırım yapılmalı” diye konuştu.
Geleceği olan sektörlerin, mesleklerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Özlem Pekduraner, “Bu tercihi yaparken birey, bilgi donanımını, tecrübesini, niteliklerini, ilgi alanını dikkate almalı. Kendine uygun sektörü ve mesleği belirledikten sonra ona ulaşmak için neler yapması gerektiği üzerinde durmalı. Ona göre bir yol izlemeli. Yönelmek istediği meslek ile ilgili araştırmalar yapmalı, o meslekte başarılı olan kişilerle imkan varsa görüşmeli ve mesleğin olumlu ve olumsuz yönlerini öğrenmeli. Güçlü ve zayıf yanlarının farkında olmalı. Bunun için kendini çok iyi tanıması gerekir. Bireyler, neleri yapmaktan hoşlanıyorum ya da hoşlanmıyorum, neleri iyi yapabiliyorum gibi soruları kendilerine yönelterek kendilerini daha iyi tanıma imkanı elde ederler” ifadelerini kullandı.
KAPUM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Onur Çelik katılımlarından dolayı Özlem Pekduraner’e ve dinleyicilere teşekkür etti.

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