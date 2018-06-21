PEKER'İN BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Üsküdar'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı konuşmada, "Suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Sedat Peker'in beraatine karar verildi.

Peker savunmasında, iddianameye konu sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, "Vatan hainlerini ikaz etmek istedim. Zaten konuşmamın ardından da herhangi bir şiddet olayı olmadı. Anlamadığım husus bütün vatanseverler böyle düşünüp söylerken neden bir tek bana dava açıldı" dedi. İstanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Sedat Peker ile avukatı Ersan Barkın katıldı.

Kimlik tespiti yapılan Sedat Peker, aylık gelirinin 40 bin TL civarında olduğunu söyledi.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Sedat Peker, iddianameye konu konuşmayı FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişiminin yıldönümünde yaptığını belirterek, "Şehitlikte kalabalık ile birlikte şehit ve gazileri andık, dualar ettik" dedi.

Konuşmayı yaptığı dönem FETÖ yargılamasının yapıldığı Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava sırasında adliyeye getirilen bir zanlının HERO tişörtü giydiğini hatırlatan Peker, savunmasını şöyle sürdürdü:

"VATAN HAİNLERİNİ İKAZ ETMEK İSTEDİM"

"Yine aynı dönem CHP isimli parti lideri İstanbul'a adalet yürüyüşü yapıyordu. FETÖ terör örgütü üye ve yandaşları bu yürüyüşü de istismar ederek kendi sempatizanlarına ve militanlarına hala güçlü oldukları hissiyatını vermeye çalışıyorlardı. Bu kapsamda yandaşlarının bulunduğu cezaevlerini basarak, onları kurtaracaklarını söyleyerek kamuoyunda algı oluşturup propaganda yapıyorlardı. Buna ilişkin sosyal medya paylaşımları herkesçe malumdur. Ben de bu teröristlerin yıkmaya çalıştıkları devlet geleneğine şükretmeleri gerektiğini, zira yıkmak istedikleri o devletin onları da koruduğunu, ola ki devleti ortadan kaldırırlarsa vatan evlatlarının onlara bile nefes alamayacaklarını vurguladım. Yıkmaya çalıştıkları devlet olmaz ise vatan evlatlarının onlara da gerekli cezayı vererek hayatlarını sona erdireceklerini vurguladım ki; darbe yapmaya kalkışmasınlar. Benim bu söylediğimi tüm Türk halkı, Tük milleti ve son dönemde İçişleri Bakanı ile MHP isimli siyasi parti lideri de söylemektedir. Kamuoyunca bu durumlar da bilinmektedir. Sanırım sayın savcıya amaç ve niyetimizi açıkça anlatamadım. Bu yüzden hakkımızda dava açıldı. Söylediğim sözlerin arkasındayım. Vatan hainlerini ikaz etmek istedim. Zaten konuşmamın ardından da herhangi bir şiddet olayı olmadı. Anlamadığım husus bütün vatanseverler böyle düşünüp söylerken neden bir tek bana dava açıldı."