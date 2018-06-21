Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı konuşmada, "Suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Sedat Peker'in beraatine karar verildi.

Peker savunmasında, iddianameye konu sözlerinin arkasında olduğunu belirterek, "Vatan hainlerini ikaz etmek istedim. Zaten konuşmamın ardından da herhangi bir şiddet olayı olmadı. Anlamadığım husus bütün vatanseverler böyle düşünüp söylerken neden bir tek bana dava açıldı" dedi.

İstanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Sedat Peker ile avukatı Ersan Barkın katıldı.

Kimlik tespiti yapılan Sedat Peker, aylık gelirinin 40 bin TL civarında olduğunu söyledi.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Sedat Peker, iddianameye konu konuşmayı FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişiminin yıldönümünde yaptığını belirterek, "Şehitlikte kalabalık ile birlikte şehit ve gazileri andık, dualar ettik" dedi.