Pekfen’de tiyatrolar günü etkinliği

Pekfen okullarında Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla eğlence dolu bir program gerçekleştirildi.

Milli Eğitim eski Müdürü Hamza Doğuç, kurum velileri ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen program, Drama ve Tiyatro Eğitmeni İzzettin Akpulat’ın açılış konuşması ile başladı. Pekfen Sanat Kulübünün hazırladığı ‘Yüzleşme’ adlı skeç ile devam eden programda izleyenler kahkahalara boğuldu. Pekfen Okulları Kurum Müdürü Serkan Özyurt yaptığı konuşmada, eğitim de, sanatsal faaliyetlerin önemini çok iyi bilen bir kadro ve sisteme sahip olduklarını ifade ederek, “Bazen bunu insanlara hatta bazı eğitimcilere bile anlatmakta zorlanıyoruz. Fakat ortaya çıkan sonuçlar ne kadar doğru bir strateji izlediğimizi ortaya koyuyor. Hem sosyal hem akademik anlamda başarılara fayda veren sanatsal faaliyetleri sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.

Katılımcılardan büyük bir beğeni alan program çocukların tiyatro selamı ile son buldu.