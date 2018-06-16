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Pekin Büyükelçiliğinde bayramlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 12:38 | Son Güncelleme

Pekin Büyükelçiliğinde bayramlaşma

PEKİN (AA) - Çin'in başkenti Pekin'de yaşayan Türk vatandaşları, Pekin Büyükelçiliğinde bayramlaştı.

Büyükelçilik konutunda bir araya gelen Türkler, hem Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullandı hem de birbirlerinin bayramını kutladı.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de Türk vatandaşları ile teker teker bayramlaşarak bir süre sohbet etti.

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