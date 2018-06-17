Pekin Büyükelçisi Önen'den Çince bayram mesajları

Mesajında, "Merhaba Çinli dostlarım. Ben Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Emin Önen. Çin'in önemli bayramlarından olan Ejderha Kayığı Festivali yaklaşıyor ve bizim geleneksel bayramımız Ramazan Bayramı da geldi. Bugün size Ramazan Bayramı'nda popüler bir tatlı olan baklavayı tanıtmaktan memnuniyet duyarım. Bunun yanı sıra Çin'in geleneksel tatlısı Zongzi yapmayı öğreneceğim." diye konuşan Önen, baklavanın yapılışını anlattı ve Çin tatlısı Zongzi yaptı.

Pekin Büyükelçisi Önen, Çin'de Twitter ile Facebook ve Whatsapp yerine kullanılan sosyal paylaşım platformları Weibo, Wechat ve QQ üzerinden paylaştığı Çince görüntülü mesajda, Çinli Müslümanların Ramazan Bayramı ile Çin'in Ejderha Kayığı Bayramı'nı kutladı.

PEKİN (AA) - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, sosyal medya platformlarından yayınladığı mesajla, Çinli Müslümanların Ramazan Bayramı'nı ve Çin halkının da Ejderha Kayığı Bayramı'nı (Duanvu) Çince tebrik etti.

Ejderha Kayığı Bayramı'nda ülke genelinde düzenlenen etkinliklerde katılımcılar, yüzlerindeki maskelerle yöresel danslarını sergiliyor ve etkinliğe has yapılan kamış yapraklarına sarılı pirinçli çörek ''Zongzi''den tadıyor.

- Ejderha Kayığı Bayramı'nın tarihi

Ülkedeki birçok şehirde ejderha şeklindeki kayıkların yarıştırıldığı bayramın kökleri milattan önceye dayanıyor.

Ejderha Kayığı Bayramı'nın vatansever bir şairin intiharından sonra başladığı anlatılıyor. Rivayete göre, Çin'in Savaşan Devletler döneminde (M.Ö 475-221) Çu Devleti'nde yaşayan ve asil bir aileden gelen dönemin ünlü şairi Çü Yüen'e birçok önemli vazife verilmiş ancak imparatora tavsiyelerde de bulunmaya başlayan Çü, daha sonra başkentten sürülmüş.

Sürgün sırasında geçtiği birçok bölgede duygularını yansıtan şiirler yazan şair, sürgündeyken bağlı olduğu Çu Devleti'nin dönemin Çin Beyliği tarafından yıkıldığını duyunca üzüntüden boynuna bir taş bağlayıp Miluo Nehri'ne atlayarak intihar etmiş.

Sürgündeki şairin kendini nehre attığını duyan halk, onu kurtarmak için kayıklara atlayarak nehre açılmış ve şairi yemesinler diye balıklara yem olarak kamış yapraklarını yapışkan pirinçle sarıp nehre atmış. O günden bu yana ülkenin güneyinde ejderha şeklindeki kayıklar nehirlerde yarıştırılıyor ve birçok eyalette etnik unsurlar bayramı kendilerine özgü kıyafetlerle kutluyor.

