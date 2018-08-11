Pekin Büyükelçisi Önen'den Çinli iş adamlarına çağrı

PEKİN (AA) - Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Türkiye ile Çin'nin 28 milyar dolar olan toplam ticaret hacminin daha dengeli, sürdürülebilir ve ortak kazanım esası çerçevesinde 50 milyar dolara çıkarılmasını hedeflediklerini belirterek, Çinli iş adamlarını Türkiye'ye yatırım yapmaya çağırdı.

Büyükelçi Önen, Çin’in önde gelen ekonomi dergilerinden China Investment'a yazdığı makalede Çinli iş adamlarını Türkiye’ye yatırım yapmaya davet etti.

İki ülke arasındaki mevcut 28 milyar dolarlık ticaret hacminin daha dengeli, sürdürülebilir ve ortak kazanım esasına dayalı şekilde geliştirilerek, 50 milyar dolara yükseltilmesinin Türkiye’nin hedefleri arasında olduğunu söyleyen Önen, "Bu noktada Çinli iş adamlarını da Türkiye'ye yatırım yapmaya ve Asya ve Avrupa'nın kesiştiği nokta ile Kuşak ve Yol Projesi'nin kalbinde olan ülkemize yatırım yapmaya çağırıyorum.” ifadelerini kullandı.

Önen, Türkiye’ye yapılan yatırımın sadece bu ülkeye değil, Türkiye’nin hinterlandında bulunan 1,6 milyarlık nüfus ve 24 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılaya yapılan yatırım olduğuna dikkati çekti.