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Pekin’de iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 17:40 | Son Güncelleme

Pekin’de iftar programı

PEKİN (AA) - Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, buradaki Türk vatandaşları ile iftarda bir araya geldi.

Pekin Büyükelçiliği binasında düzenlenen iftar programına kentte yaşayan öğrenciler ile iş dünyasından yaklaşık 150 Türk vatandaşı katıldı.

İftar öncesi konuşan Büyükelçi Önen, Türkiye ile Çin’in ilişkilerinin her geçen gün meyvesini verdiğini belirterek, "İki ülkenin ilişkileri gerek siyasi, gerek ekonomi, gerekse turizm alanında her geçen gün daha iyiye gidiyor." diye konuştu.

Çin’deki Türk toplumunun da giderek büyüdüğünü dile getiren Büyükelçi Önen, "Sizlerin burada olması bize ayrı bir güç veriyor. Sizlerin burada yaptıklarınızla Türkiye ile Çin arasında bir kültür köprüsü olduğunu görmek en büyük amacımız." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Önen, Pekin’de okuyan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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çin iftar Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen

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