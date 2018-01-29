Pekmez üreticilerine üzüm sıkma makinesi

Ahmet KORKMAZ ADIYAMAN,(DHA) Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Gölbaşı İlçe Müdürlüğü tarafından pekmez yapımını kolaylaştırmak için pekmez üretilen köylere 37 mobil üzüm sıkma makinası dağıtıldı.
Bunun bir göle maya çalma olduğunu belirten Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, GAP Bölge Kalkınma İdaresinin sağlamış olduğu yüzde 70 hibe desteğiyle bu makinelerin dağıtılıyor. Elimizden geldiği imkânlar ölçüsünde örnek teşkil edebilecek, üretimlerimize bir çeşitlilik verecek, kalitesini arttıracak bu ürünlerdeki çekirdek problemini ortadan kaldıracak şekilde planlanan, modellenen bir makine. İnşallah bunla beraber diğer üretici arkadaşlara da örnek olmasını diliyorum. Bu projelerdeki amaç bu makinelerin tanıtımı ile beraber bunların diğer üreticilere örnek olmasıdır. Alım aşamasında destek verenlere teşekkür ediyorum dedi. Düzenlenen makine dağıtım proğramına Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy ve pekmez üreticisi köylüler katıldı.
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