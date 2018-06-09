Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Oyuncu Pelin Batu’nun @PelinRevnakBatu isimli Twitter hesabı geçtiğimiz yıl Ayyıldız hacker grubu tarafından ele geçirildi. Konuyu savcılığa şikayet eden Batu, “Twitter’in merkezi ABD’de biz bir şey yapamayız” yanıtını aldı. Bunun üzerine Twitter’ın merkezi ile bağlantıya geçti ancak oradan da bir sonuç çıkmayınca hesabını sildi. Başka da bir hesap açmayan Batu, birkaç gün önce hesabının hacker grubu tarafından aktif hale getirildiğini ve kendisine ait olmayan siyasi tweetler atılmaya başlandığını öğrendi.

SAHTE HESABI 200 BİN KİŞİ, GERÇEK HESABI 200 KİŞİ TAKİP EDİYOR



Yaşadıklarını Sözcü’den Özlem Güvemli’ye anlatan Batu, “Seçime 2 hafta kala bunlar dün hesabımı devreye soktular. 200 bine yakın takipçisi var. Üstünde benim adım ve fotoğrafım var. ‘Ailece HDP’ya oy vermiştim teröristleri beslemişim pişmanım’ gibi şeyler yazıyorlar.

"İNANILMAZ SİNİRLERİM BOZULDU"



İnanılmaz sinirlerim bozuldu. Bundan bir kişi bile etkilenirse çok üzülürüm. Bir sürü insan o hesabı takip ediyor. Elimden geldiğince bu hesabın benim olmadığını duyurmaya çalıştım. Kendime yeni bir hesap açtım ki bu sürede oldukça soğumuştum. Benim hesabım ‘PelinBatuoffical’.