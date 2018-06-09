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Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 23:11 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Pelin Batu’nun bir yıl önce hacklenen Twitter hesabı seçimlere 2 hafta kala tekrar aktif hale getirildi ve Batu’ya ait olmayan siyasi mesajlar paylaşılmaya başlandı. Başına gelenlere isyan eden oyuncu Pelin Batu "O hesap benim değil. 200-300 bin takipçisi olan sahte hesabımdan seçim propagandası yapılıyor. Bundan bir kişi bile etkilenirse çok üzülürüm" dedi.

Pelin Batu isyan etti: Twitter’daki o hesap benim değil!

Oyuncu Pelin Batu’nun @PelinRevnakBatu isimli Twitter hesabı geçtiğimiz yıl Ayyıldız hacker grubu tarafından ele geçirildi. Konuyu savcılığa şikayet eden Batu, “Twitter’in merkezi ABD’de biz bir şey yapamayız” yanıtını aldı. Bunun üzerine Twitter’ın merkezi ile bağlantıya geçti ancak oradan da bir sonuç çıkmayınca hesabını sildi. Başka da bir hesap açmayan Batu, birkaç gün önce hesabının hacker grubu tarafından aktif hale getirildiğini ve kendisine ait olmayan siyasi tweetler atılmaya başlandığını öğrendi.

SAHTE HESABI 200 BİN KİŞİ, GERÇEK HESABI 200 KİŞİ TAKİP EDİYOR

Yaşadıklarını Sözcü’den Özlem Güvemli’ye anlatan Batu, “Seçime 2 hafta kala bunlar dün hesabımı devreye soktular. 200 bine yakın takipçisi var. Üstünde benim adım ve fotoğrafım var. ‘Ailece HDP’ya oy vermiştim teröristleri beslemişim pişmanım’ gibi şeyler yazıyorlar.

"İNANILMAZ SİNİRLERİM BOZULDU"

İnanılmaz sinirlerim bozuldu. Bundan bir kişi bile etkilenirse çok üzülürüm. Bir sürü insan o hesabı takip ediyor. Elimden geldiğince bu hesabın benim olmadığını duyurmaya çalıştım. Kendime yeni bir hesap açtım ki bu sürede oldukça soğumuştum. Benim hesabım ‘PelinBatuoffical’.

"TEHDİTLER GELMEYE BAŞLADI"

O kadar patetik bir durum ki 200 bin kişi sahte hesabı takip ederken gerçekten bana ait olan hesabımı topu topu 200-300 kişi takip ediyor. ‘O hesap sahte ben değilim’ diyorum ama nasıl kanıtlayacağım? Tehditler gelmeye başladı zaten, ‘bunu da hackleyeceğiz göreceksiniz gününüzü’ diye. Çok ucuz ve sinir bozucu saldırılar” dedi.

HESABI HACKLENDİ

Pelin Batu'nun hesabını hackleyen Ayyıldız Tim tarafından Batu'nun hesabından şu paylaşımda bulunuldu; 'Geçen seçimlerde ailecek hdp ye oy vermiştik ama her oyumuzun birer şehit olarak geri döndüğünü gördükten sonra hdpkk ya bir daha oy yok.' diye yazdı.

PELİN BATU

batu

BATUGDOZEL


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Pelin Batu Twitter seçim Ayyıldız Tim

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