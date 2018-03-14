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Pelin Çift’in Murat Bardakçı ile programı tartışma yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 09:29 | Son Güncelleme

TRT 1’de yayınlanan Pelin Çift İle Gündem Ötesi’nin son bölümüne Murat Bardakçı konuk oldu, programda yaşananlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Tarih konusundaki çalışmalarıyla tanınan gazeteci-yazar Murat Bardakçı, programda İngiliz devlet arşivinin kamuya açık belgelerinden alıntı yaparak, “Atatürk'ün hilafeti kaldırması en çok İngiltere'yi rahatsız etti” dedi.

“İyi de canım, bir dakika, kim yazdı onu dediniz? Yahu bir dakika ama” diye Bardakçı’nın sözünü kesen Çift, söz konusu belgeleri kaleme alan yetkiliyi kast ederek “İngiliz genel valisi umursadıkları biri miydi acaba?” dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Çift’in bu itirazı dile getirirken sergilediği tavır ve “Hilafet kaldırılmasa daha iyi olurdu” şeklindeki sözleri sosyal medyada yüzlerce vatandaşın tepkisini çekti.

Konu Twitter’ın yanı sıra Ekşi Sözlük’te de iki gündür gündemin üst sıralarında yer alıyor.

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Murat Bardakçı Pelin Çift canlı yayın tartışma

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Okuyucu Yorumları 44 yorum
Tamam cahil bir kadınsın anladık da yalaka olduğunu bu kadar belli etme bari.
@serdar_287 yalaka gercekten
bu hikayede en inanılmaz olan pelin in bu dinci gericiliğe istikrarlı desteği.halifelik kalkmasaymış iyiymiş...pes..demekki para var var bu işlerde ki,kendi kalesine harika goller atabiliyor kadın.
@suc.yum başkaları farklı düşünemezmi?karşındaki bayanda olsa senin düşüncen paylaşmıyorsa gerici sen ilericisin demi..
Cahil Kadın
ahlaksızlık, kansızlık, şerefsizlik kendini satmıştık nerelere vardı......
@eyurtlak başkalarına klavyeden sövmekmi şeref oluyor.heleki karşındaki bir kadınsa.başkalarının farklı bakması sizi niye bukadar ayar ediyor...ayıp
@eyurtlak tarihçi denene az bile
dar görüş
osmanlı hilafeti kullanamadı diyen murat bey sonra dönüp hilafetin kaldırılmasından en çok ingilizler rahatsız olup endişelendi diyerek büyük bir tezat yaşadı. demek ki hilafet ile osmanlı dünya üzerinde ki müslümanlar için belirleyici bir tutum içinde idi. yada yine planlı programlı bir tartışma, bir konu çıkarılmak için düzen kuruluyor. kısa vadede konumuz hilafet kaldırılmasa idi ne olurdu?
osmanlı o devirde bile hilafeti kullanamadı biz şimdi mi kullanacaktık?
hilafet gericilik ise papalık ne arkadaşlar örnek aldığınız batı gerici mi?
bu kadına cahil diyen dünyadan bi haberdir
Gündem de zaten eski sözlükle belirleniyordu. Ne kadar önemli (!)bir platformda gündem olmuş.
@fkoc2002 boş yapma
sen o proğramı suna biliyorsan bir düşün. Bırak birilerine yalakalık yapmayı.
pelin çift trtde yağlı kapı bulmuş arkadaşlar lütfen alttan alın biraz. Bu kadının şu süslü püslü makyajlı hallerine baksanıza. Hilafeti savunacak islama uygun birine mi benziyor?
yalaka olmasa trt de program yapabilirmi sanıyorsunuz.hepsi zavallı kukla bunların
murat çanakyalayıcı hilafet fikrini sokmaya çalışıyor birilerinin emriyle anlaşıldı .
Hilafet dediğiniz makamı hiç doğru bilmiyorsunuz. Nedir hilafet zannediyorlar ki tüm müslümanların dini lideri hayır. Halife devlet yöneticisidir. Devletin yöneten kişi. Bugünkü başbakan. Ayrıca müslümanlar 72 mezhebe bölünmüş hangi mezhebin dini lideri olacaksın. Türkiyede bile onlarca mezhep var. Sadece sünni kesimi mi temsil edeceksin. Bütün dünyada temsil edeceğin müslüman sayısı 50 milyonu geçmez. 1,5 milyar müslüman var dünyada. Bu kadını ben aklı başında biri zannediyordum. Halifelik saltanat şeriat olsaydı o sarı saçlarla orada program yapamazdı.
elinde var olan gücü gerek yok yea diye kaldırmak bilgelik, bu gücü neden “durduk yere” bıraktık demek hainlik ve cahillik öyle mi ? bu kadar mı vizyonsuz dar görüşlü sabit fikirli olur insan ? bi geniş düşünün bi özgürc düşünün en azından bir deneyin sadece
trt de ozellessin vergi oduyoruz bosuna memlekette kanalmi yok
Cahil,taraflı,ukala kadın.Hilafetin savunuculuğunu yapan bu fikirsiz bayana biri söylesin;sen bu özgürlüğü hilafet ve saltanat değil;cumhuriyet sayesinde elde ettin
İki tane kızım var.Onları ATATÜRK sevgisiyle yetiştirmeye çalışıyorum.Kızımın birisinin ismi Pelin.Bizlerin hayatı enflasyon ,pahalılık ile geçti. Ülkemizde yabancı gibi yaşadık.Türklüğümüzle gurur duyamadık.Mutsuz bir nesiliz.Belkide bir çoçuklarımızdan daha şanşlıyız.Onları daha kötüsü bekliyor.Çok üzülüyorum.Kendisini satmaya, mevki ve para kaybetme kaygısıyla her türlü kılığa girmeye hazır okadar çok insanımız varki. Yazık diyorum.Hele kadınların bunu yapması çok yazık.
@yucelkaya39 Atatürk şeriatına bağlı dini bütün cennet mekan Müslümandı . Çanakkalede laiklik için savaşmadı dini şeriatı için savaştı anlamak çok mu zor...
ATATÜRK SAYESİNDE ÖNCE KADIN SONRA İŞ SAHİBİ, TRT 1 DE BİR PROGRAMI OLDUĞUNU UNUTMASIN HİLAFETTE YADA ÖVDÜĞÜ OLMASINI İSTEDİĞİ BİR TÜRKİYE DE NEREDE OLURDU... YATIP KALKIP ALLAHA ŞÜKRETSİN.
Yüce Allah Hz. peygamberden sonra halife diye birini görevlendirmemiş farz değil. Hz. Peygamber yerine birini halife olarak bırakmamış dolayısıyla sünnet değil. 4 Halifenin 3 suikastlaa öldürülmüş. Emevi halifelerinin yaptıkları ortada, Abbasi halifeleri halifeliklerini korumak için neler yaptıklarını biliniyor. Abdülhamit zamanında halifeliğin hükmü olsaydı arap dünyası Türkler karşı ayaklanmaz, Filistinde toprak satılmasın dediği halde Filistinliler Yahudilere toprak satamazdı. Bunlar benim görüşüm bana göre kaldırılması çok doğru.
@muratcelik73 ulan yalan yanlış bilgilrele papalık niye kaklmıyor
@muratcelik73 Konuyu anlamamış bir garip yolcu
ey vatandaş bu program geçen haftaydı... o zaman tık çıkmadıda 1 hafta sonra ne oldu ..ayrıca BARDAKÇI başka gerçekleride söyledi onlardan niye bahsedilmiyor...
trt kimlerin eline kaldı. sunucular bile bilgisiz.
Bu sarı kadında ingiliz keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntisi
Yüzyıllardır avrupalı hırıstiyan osmanlıyı yıkmak için müslümanlığı yok etmek için uğraşmadımı..hilafeti kaldırmakta bunların projesiydi..bu günde tayibi bitirmek için proje üretiyolar..yerse..milletin istemediğini millete dikta edenler bu gün cumhurriyeti savunmaya çalışıyor..
trt iyice cıvıttı işi.radyoda maç dinlersin yayım esnasında spiker genzinini temizler mikrofana açıkken.yada takım desteklerler rakip takımı küçümserler.tv de gelişi güzel yayımlar.şu feto artıklarını bir atsanız kurumdan.trt öz üne dönse artık.milli servetimizi kendini bilmez iki üç kişiye emanet etmeyin bıktık bıktık.
insanların görüşlerine saygı duyun.Pelinin tırnağı olamayacaklar ahkam kesmiş burda.
Bu kadar bilgisiz ve saygısız olduğunu bilmiyordum.
hilafete saldıranlar islama saldıranlar alim islamı ve hilafeti savunanlar cahil öylemi...İSTER İNANIN İSTER İNANMAYIN ..TARİHİ GERÇEKLER EBEDİ SAKLANAMAZ.HİLAFETİ KALDIRANLAR PERDE ARDINDAN YAHUDİLER İNGİLİZLERİ KULLANARAK YAPTILAR.İZGİLİZ İSTEMEYECEKDE HİLAFET KALKACAK TI ....KARGALARA ANLATIN BUNU....
bizim.insanimiz ne zamandan beri ingiliz yunan hqyrani oldu parayi alan yakalalik yapiyo basin aciksa o tv de konusabiliyorsan okuma yazma biliyorsan ataturke borclusun kafani kulanman icin sana vermisler bunlar ne kadar cogaldi ya manyar gibi cogaldilar
adam resmen kadini kit dar beyinli yapti anlamaya calis oda anlamiyo yazik ya
Halifelik hem siyaseten hem Diyaneten bitmişti. o zamanlar halifenin sözü kimseye geçmiyordu. zaten keenlem yekün/yok hükmündeydi. Bu mesele zaten dini bier zorunluluk değildi.İslam tarihinde birden çok halifenin ve sultanın yaşandığı çok dönemler geçmiştir! Önce bilgi, sonra güç gerekir. Zorla olmaz!
hilafeti savunan kadının giyimine makyajına bak. bumu hilafeti savunuyormuş. muş muş
Karşısında Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden araştırmacılarından birisi var ondan ve araştırmalarından faydalanacağına yalakalık yapmaya çalışıyor. Hoca'da adresi gösterdi." Git İngiliz arşivlerini incele "dedi."Biraz daha anlamaya gayret göster o zaman "dedi. Daha ne desin bu kadar cehalete, bilgisizliğe ...
Pelin i tebrikederim . karşısında laylaylom tarihçisine müthiş ders verdi, Atatürk şeriatın kalması için var gücüyle çalıştı emperyalıst seviciler mani oldu . Atatürk evliyaullahtan bir mübarek insandı şeriatına bağlıydı onu savaşlarda Allah cc korudu . şimdiki askerler gibi dualarla cepheye gider savaşırdı...
Yazık oldu bu Pelin'e. TRT'ye geçtikten sonra performansı çok geriledi!
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