Pembe Kayalıklar’da jandarma nöbet tutuyor

Kocaeli’nin Kandıra İlçesi, Kerpe’de Pembe Kayalıklar’dan son bir ayda 3 kişi intihar etti. Ardı ardına yaşanan intiharların ardından jandarma kayalıklarda nöbet tutmaya başladı. Habertürk'te yer alan habere göre, jandarmanın kurduğu özel bir ekip, kayalıklarda devriye görevi yapacak. Amaç, intihar vakalarına anında müdahale edebilmek.

13 OCAK 2018



35 yaşındaki Musa Gödek, eşiyle telefonla konuşup “Geliyorum” dedikten sonra ortadan kaybolmuştu. Pembe Kayalıklar’da aracı bulunan Gödek’in kayalıklardan atlayarak intihar ettiği belirlenmişti.



14 OCAK 2018



Halen kayıp olan kanser hastası 17 yaşındaki Ecem Balcı’nın annesi Esra Ercömert (41) aynı bölgede intihar etti. Ercömert’in cansız bedenine 2 gün sonra ulaşılabildi.

7 ŞUBAT 2018



Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail Kuş, Pembe Kayalıklar’da telefonunu ve ayakkabılarını bırakarak denize atladı. Kuş, Musa Gödek’i arama çalışmalarını sürdüren ekip tarafından şans eseri görülerek denizden çıkarıldı ancak kurtarılamadı.