Pembe Kayalıklar’da jandarma nöbet tutuyor

Kocaeli’nin Kandıra İlçesi, Kerpe’de Pembe Kayalıklar’dan son bir ayda 3 kişi intihar etti. Ardı ardına yaşanan intiharların ardından jandarma kayalıklarda nöbet tutmaya başladı. Habertürk'te yer alan habere göre, jandarmanın kurduğu özel bir ekip, kayalıklarda devriye görevi yapacak. Amaç, intihar vakalarına anında müdahale edebilmek.
13 OCAK 2018
35 yaşındaki Musa Gödek, eşiyle telefonla konuşup “Geliyorum” dedikten sonra ortadan kaybolmuştu. Pembe Kayalıklar’da aracı bulunan Gödek’in kayalıklardan atlayarak intihar ettiği belirlenmişti.
14 OCAK 2018
Halen kayıp olan kanser hastası 17 yaşındaki Ecem Balcı’nın annesi Esra Ercömert (41) aynı bölgede intihar etti. Ercömert’in cansız bedenine 2 gün sonra ulaşılabildi.
7 ŞUBAT 2018
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İsmail Kuş, Pembe Kayalıklar’da telefonunu ve ayakkabılarını bırakarak denize atladı. Kuş, Musa Gödek’i arama çalışmalarını sürdüren ekip tarafından şans eseri görülerek denizden çıkarıldı ancak kurtarılamadı.
Rusya'dan çarpıcı iddia: 120 DEAŞ'lı PYD/PKK'ya katıldı
İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı
New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...
Erdoğan, Papa ile görüşmek için bağış mı yaptı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın SP lideri ile görüşecek
Spotify, Türkiye ofisini kapatıyor
Çiçek gönderdi, 13 yerinden vuruldu
Dehşet 9 yıl sonra ortaya çıktı! Canlı canlı gömülmüş!
WhatsApp önemli bir özelliği test ediyor!
Kadın polise porno film şoku! Görüntüleri ortaya çıkınca...
Cesur seçim pişman etti
Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir
Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de
Kumaştan yapay akciğer yapacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum