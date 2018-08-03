'Pembe Panter' Adana'da yakalandı!

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 yaşındaki Ayşe B.’nin sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiğini saptadı.
Bunun üzerine polis düzenlendiği operasyonla Ayşe B.’yi gözaltına aldı. ‘Pembe Panter’ lakabıyla ‘Vip’ fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B.'nin, anlaştığı kişilere sosyal medyadan görüntülü olarak kendisini gösterdiği öğrenildi.
Sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilere lüks otellerde geceliği 3 bin liradan ‘Vip’ fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B’nin aynı zamanda 500 TL’ye fuhuşa yer temin ettiği belirtildi.
Ayşe B. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
İHA
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