'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

İlk operasyondan müşteri kılığındaki polisten şüphelenince görüşmeyi keserek kurtulan ‘Pembe Panter’, son operasyonda müşteri kılığındaki polisin ‘uzun saçlı’ olmasına aldanınca yakayı ele vermiş...
"UZUN SAÇLIYDI, ŞÜPHELENMEDİM"
Soruşturmadaki bilgilere göre Ayşe B. iki hafta önce kendisiyle görüntülü görüşme yapan kişinin polis olduğunu anlayınca görüşmeyi iptal etti.
Ayşe B.'yi takibe devam eden polis, bu kez uzun saçlı bir polisi ‘müşteri’ gibi kullanarak görüşme yaptı. Müşteri ile görüştüğünü zanneden ve ifadesinde 'Uzun saçlıydı polis olduğundan şüphelenmedim' diyen Ayşe B. görüşmeye geldiği otelde müşteri kılığındaki polisler tarafından yakalandı. İfadesinde suçunu kabul eden Ayşe B. ‘5 yıldan beri bu işi yaparım ama kimseden komisyon almam.’ diyerek ‘fuhuş için yer temin etme’ suçlamasına itiraz etti.
Twitter üzerinden çalıştığını anlatan Ayşe B. ile birlikte yakalanan Pınar Ç. ise ‘Otele gittiğimde haberim yoktu. O benim haberim olmadan pazarlık yapmış’ dedi.
Kaynak: Milliyet.com.tr
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