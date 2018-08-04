'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı

Adana polisi, Ayşe B.'nin, sosyal medya hesaplarından anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığını ve fuhşa yer temin ettiğini belirledi. Lüks otellerde 'VIP' fuhuş yapan, 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B., anlaştığı kişilerden gecelik 3 bin lira istiyor.
ÖNCE KAMERA AÇIP GÖRÜŞME YAPIYORMUŞ
Pembe Panter Ayşe, buluşmak isteyen 'müşterileriyle' internetten kameralı canlı görüşme yapıp kendini gösteriyor.
Bu haberlerin ardından Pembe Panter Ayşe'nin kim olduğu merak konusu oldu. Ayşe B.'nin "makeup-pinkgirl" hesabıyla İnstagram'da bir fenomen olması herkesi şaşırttı.
YORUM YAĞMURUNA TUTTULAR
Pembe Panter Ayşe'nin tutuklandığını öğrenen takipçileri ise, "makeup-pinkgirl" hesabını yorum yağmuruna tuttu. Ayşe B.'nin takipçi sayısı 60 binlere kadar çıktı.
Dün polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Ayşe B.'nin, 'fuhuş yapmak' ve 'fuhşa yer temini etmek' suçlarından kaydı olduğu, fuhşa yer temin ettiği kişilerden de 500 lira aldığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Ayşe B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Ayşe B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Posta.com.tr
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