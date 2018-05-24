Pence, Sisi ile telefonda görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi arasındaki telefon görüşmesinde, "Gazze'deki insani durumun" ve "Mısır'daki tutuklamaların" konuşulduğu bildirildi.

Beyaz Saray, Pence-Sisi görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Sisi'nin, aralarında Amerikan vatandaşı Ahmed Etiwy'nin de olduğu 300'den fazla mahkumu serbest bırakmasını desteklediğini belirtti. Ayrıca Başkan Yardımcısı, Mısır'da şiddete başvurmayan göstericilerin tutuklanması konusundaki endişesini de dile getirdi. Görüşmede Pence ve Sisi, Gazze'deki insani durumun ele alınması gerektiğinin altını çizdi." ifadelerine yer verildi.

ABD yönetimi, 14 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak Ortadoğu barışına ciddi zarar veren bir adım atmıştı. Abluka altındaki Gazze sınırında ABD büyükelçiliğinin açıldığı gün, hem büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması hem de İsrail'in kuruluş yılı olan Nekbe'yi (Büyük Felaket) anmak için düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 60'tan fazla Filistinli şehit olmuş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.

Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı durumundaki Refah'ın "bölge sakinlerinin sıkıntılarını hafifletmek" amacıyla ramazan ayı boyunca açık kalacağını duyurmuştu. Mısır yönetimi, 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.

