HABER

Pendik'te 4 katlı binada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 07:28 | Son Güncelleme

Pendik'te 4 katlı bir binada çıkan yangında, balkona çıkarak yardım çığlığı atan kadın, vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu.

Pendik'te 4 katlı binada yangın

Yangın, Pendik Kurtköy Mahallesi Arafat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının meydana geldiği binada bir kadın balkona çıkarak yardım çığlıkları attı. Bunu duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Balkonda bulunan kadın vatandaşların yerde açtığı battaniyeye atladı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelmeden, çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale de bulundu. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle binada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü.

"KADIN CAMDA BAĞIRIYORDU"

Yangını itfaiye ekiplerine bildiren Murat Bilgin, "Kadın camda bağırıyordu, aşağıya indik itfaiyeye haber verdik, itfaiye gelmeden biz yere battaniye açtık kadını indirdik, yangına müdahale ettik. Bütün bina doluydu. İtfaiye ekipleri bütün binayı boşalttı. Biz aşağıya battaniye açtık, bir kişi battaniyenin üzerine atladı. Balkona çıkmak için mücadele verirken yaralanmıştı. Balkona çıkıp bağırdı" dedi.

DHA

PARTNERZeynep Demirel mezun oldu!Zeynep Demirel mezun oldu!
Pendik'te 4 katlı binada yangınPendik'te 4 katlı binada yangın
Erdoğan bu defa halkı anmalara çağırdıErdoğan bu defa halkı anmalara çağırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yangın istanbul

En Çok Okunan Haberler

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Mesajları! Şehitlerimiz için özel 15 Temmuz anma mesajları!

Anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Mesajları! Şehitlerimiz için özel 15 Temmuz anma mesajları!

Türk Tarih Kurumu'ndan 15 Temmuz filmi

Türk Tarih Kurumu'ndan 15 Temmuz filmi

15 Temmuz'da hainler terör örgütüne bile atılmayan bombalarla saldırdılar!

15 Temmuz'da hainler terör örgütüne bile atılmayan bombalarla saldırdılar!

Bakan Soylu duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

FETÖ'cülere büyük darbe! İşte rakamlarla 2 yılın bilançosu

FETÖ'cülere büyük darbe! İşte rakamlarla 2 yılın bilançosu

FETÖ'nün darbe girişiminin aktörleri

FETÖ'nün darbe girişiminin aktörleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.