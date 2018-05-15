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İstanbul'da deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 15:20 | Son Güncelleme

Pendik İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen kazada yaralılar olduğu bildirildi.

Pendik İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen kazada ilk belirlemeye göre 10 kişi yaralandı.

Yalova'dan Pendik'e gelen "Fatih Sultan Mehmet 1" feribotu saat 14.45 sıralarında yanaştığı sırada teknik arıza nedeniyme iskeleye çarptı. Kazada 10 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bazı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken bazılarına da olay yerinde müdahale edildi.

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DHA


İstanbul'da deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yaralılar varİstanbul'da deniz otobüsü iskeleye çarptı! Yaralılar var
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İDO Son dakika pendik

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