Pendik'te inşaatın asansör boşluğunda iki ceset bulundu

Kurtköy Bahattin Velet Caddesi’nde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda saat 17.00 sıralarında, çevrede oyun oynayan çocuklar tarafından bir kişinin hareketsiz yattığının görüldüğü polise bildirildi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bulanık suyun içinde iki kişinin cesedinin olduğunu belirledi. Ekipler, suyun boşaltılması için olay yerine itfaiye ekipleri çağırdı.
Bina girişini güvenlik şeridiyle kapatan ekipler, incelemelerini sürdürüyor.
DHA
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