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Pendik'te inşaatın asansör boşluğunda iki ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 19:27 | Son Güncelleme

Pendik’te bir inşaatın asansör boşluğunda biriken suda iki ceset bulundu.

Kurtköy Bahattin Velet Caddesi’nde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda saat 17.00 sıralarında, çevrede oyun oynayan çocuklar tarafından bir kişinin hareketsiz yattığının görüldüğü polise bildirildi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bulanık suyun içinde iki kişinin cesedinin olduğunu belirledi. Ekipler, suyun boşaltılması için olay yerine itfaiye ekipleri çağırdı.

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Bina girişini güvenlik şeridiyle kapatan ekipler, incelemelerini sürdürüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
pendik asansör inşaat

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