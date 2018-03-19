Pendik, yeni dönemde yatırımcının gözdesi olacak

İSTANBUL (AA) - İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, "Pendik gayrimenkul yatırımcısını mıknatıs gibi çeken bir bölge, imar sorununun ortadan kalkmasıyla birlikte yatırımcıların yeni gözdesi haline gelecek" ifadelerini kullandı.

İnsay Yapı açıklamasına göre, İstanbul Anadolu Yakası'nın en hızlı gelişen ilçelerinden Pendik, son yıllarda markalı konut üretiminin merkezlerinden biri haline geldi.

Orta ve küçük ölçekli yatay projelerin hakim olduğu ilçede kentsel dönüşümü hızlandırmak üzere sürdürülen imar uygulama çalışmaları yüzde 80 oranında tamamlandı. Pendik Belediyesi’nin 14 bölgede imar uygulama çalışmaları ise devam ediyor. Bu da bölgeyi daha dikkat çekici bir hale getiriyor.

Kara, hava, deniz ve demiryolu seçeneklerinin tümüne sahip olan Pendik ulaşımı, aynı zamanda şehrin önemli merkezlerine de bağlanıyor. Bu sayede ilçe hem kendi içinde bir yaşam alanı oluştururken, hem de şehir merkezindeki etkinliklere yakın oluyor.

Değerleme raporları da inşaat sektörünün İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki yeni genişleme bölgesinin Pendik hattı olduğunu ortaya koyuyor. Bunda Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçuş trafiğinin artmasının, sanayi bölgelerine yakın konumunun, eğitim kurumlarına yakınlığının katkısı bulunuyor.