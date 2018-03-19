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Pendik, yeni dönemde yatırımcının gözdesi olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 11:49 | Son Güncelleme

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Çulhalık: -"Pendik gayrimenkul yatırımcısını mıknatıs gibi çeken bir bölge, imar sorununun ortadan kalkmasıyla birlikte yatırımcıların yeni gözdesi haline gelecek"

İSTANBUL (AA) - İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, "Pendik gayrimenkul yatırımcısını mıknatıs gibi çeken bir bölge, imar sorununun ortadan kalkmasıyla birlikte yatırımcıların yeni gözdesi haline gelecek" ifadelerini kullandı.

İnsay Yapı açıklamasına göre, İstanbul Anadolu Yakası'nın en hızlı gelişen ilçelerinden Pendik, son yıllarda markalı konut üretiminin merkezlerinden biri haline geldi.

Orta ve küçük ölçekli yatay projelerin hakim olduğu ilçede kentsel dönüşümü hızlandırmak üzere sürdürülen imar uygulama çalışmaları yüzde 80 oranında tamamlandı. Pendik Belediyesi’nin 14 bölgede imar uygulama çalışmaları ise devam ediyor. Bu da bölgeyi daha dikkat çekici bir hale getiriyor.

Kara, hava, deniz ve demiryolu seçeneklerinin tümüne sahip olan Pendik ulaşımı, aynı zamanda şehrin önemli merkezlerine de bağlanıyor. Bu sayede ilçe hem kendi içinde bir yaşam alanı oluştururken, hem de şehir merkezindeki etkinliklere yakın oluyor.

Değerleme raporları da inşaat sektörünün İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki yeni genişleme bölgesinin Pendik hattı olduğunu ortaya koyuyor. Bunda Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçuş trafiğinin artmasının, sanayi bölgelerine yakın konumunun, eğitim kurumlarına yakınlığının katkısı bulunuyor.

Öte yandan; Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı yapmak amacıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’nın hemen yanı başında 250 hektarlık alan üzerinde oluşturan İstanbul Teknopark da bölgeye istihdam ve nitelik açısından ayrı bir değer kazandırıyor. Bölgenin, Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM otoyolu ile erişilebilirlik açısından oldukça önemli bir merkez haline de gelirken, Tuzla-Pendik-Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yüksek Hızlı Tren Hattı projesinin tamamlanmasıyla birlikte daha da değerli hale gelmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, başarılı imar çalışmaları sonunda kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlanacağını belirtti.

Çulhalık "Pendik Belediye Başkanı, Pendik’te imarın yüzde 80’inin tamamlandığını geri kalanı için çalışmaların devam ettiğini ve yakında bu oranın yüzde 95'e çıkacağını açıkladı. Bu çok sevindirici bir gelişme. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yanı sıra, bölgede ulaşımı kolay hale getiren yeni bağlantı yolları sayesinde bölgede bir yandan arsa stokları erirken, bir yandan da değerli konut projeleri yükseliyor. Bundan sonra bölgede nitelikli ve yatırım potansiyeli yüksek konut projelere ev sahipliği yapacak." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin de Pendik bölgesin kendimize yatırım alanı olarak şeçtiklerini vurgulayan Çulhalık, şunları kaydetti:

"Halihazırda inşaatı devam eden 'Ondörtüç Pendik' projemizin yanı sıra yapımına başlayacağımız birçok proje bulunuyor. İstanbul Anadolu Yakası'ndaki yeni genişleme bölgesi Pendik hattı. Ayrıca bölgedeki sanayi gelişimi ile eğitim kurumlarına yakınlığın bu etkide katkısı bulunuyor. Bölgede 3 yılda 6 milyon metrekarelik inşaat ruhsatı verildi; bu da konut, ticaret ve hizmet sektöründe 3 milyar dolarlık yatırım anlamına geliyor. Pendik gayrimenkul yatırımcısını mıknatıs gibi çeken bir bölge, imar sorununun ortadan kalkmasıyla birlikte yatırımcıların yeni gözdesi haline gelecek."

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