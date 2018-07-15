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Pendik'te 4 katlı binada yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 09:02 | Son Güncelleme

PENDİK'te 4 katlı bir binada çıkan yangında, balkona çıkarak yardım çığlığı atan kadın, vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) PENDİK'te 4 katlı bir binada çıkan yangında, balkona çıkarak yardım çığlığı atan kadın, vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. Yangın, Pendik Kurtköy Mahallesi Arafat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının meydana geldiği binada bir kadın balkona çıkarak yardım çığlıkları attı. Bunu duyan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Balkonda bulunan kadın vatandaşların yerde açtığı battaniyeye atladı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelmeden, çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale de bulundu. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle binada mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü. "KADIN CAMDA BAĞIRIYORDU" Yangını itfaiye ekiplerine bildiren Murat Bilgin, "Kadın camda bağırıyordu, aşağıya indik itfaiyeye haber verdik, itfaiye gelmeden biz yere battaniye açtık kadını indirdik, yangına müdahale ettik. Bütün bina doluydu. İtfaiye ekipleri bütün binayı boşalttı. Biz aşağıya battaniye açtık, bir kişi battaniyenin üzerine atladı. Balkona çıkmak için mücadele verirken yaralanmıştı. Balkona çıkıp bağırdı" dedi.

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