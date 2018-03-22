HABER

 PENDİK'TE AVM'DE YANGIN ALARMI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 16:02 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ -Anıl UÇAN- İSTANBUL DHA Pendik'te bulunan bir alışveriş merkezi çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle boşaltıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ -Anıl UÇAN- İSTANBUL DHA
Pendik'te bulunan bir alışveriş merkezi çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle boşaltıldı.
Yangın saat 15.15 sıralarında çıktı. Alışveriş merkezinin birinci katında bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın nedeniyle alışveriş merkezinin içini duman kapladı. Alışveriş merkezi kısa sürede boşaltıldı. İhbar üzerine gelen Kurtköy, Yenişehir ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Duman tahliyesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
----------
-AVM'den görüntü
-Yükselen dumanlar
-Dışarı çıkanlar
-İtfaiyenin müdahalesi
-Detaylar

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi

Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi

Arabasını elleriyle parçaladı

Arabasını elleriyle parçaladı

İstanbul'da AVM'de yangın!

İstanbul'da AVM'de yangın!

Baba dehşeti! Eve geç gelen kızının dudaklarını kesti

Baba dehşeti! Eve geç gelen kızının dudaklarını kesti

Şivlilik nedir? Regaip Kandili geleneği olan 2018 Şivlilik ne zaman başlar?

Şivlilik nedir? Regaip Kandili geleneği olan 2018 Şivlilik ne zaman başlar?

Bitlis'ten kahreden şehit haberi!

Bitlis'ten kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.