 PENDİK'TE AVM'DE YANGIN ALARMI (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ -Anıl UÇAN- İSTANBUL DHA

Pendik'te bulunan bir alışveriş merkezi çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle boşaltıldı.

Yangın saat 15.15 sıralarında çıktı. Alışveriş merkezinin birinci katında bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın nedeniyle alışveriş merkezinin içini duman kapladı. Alışveriş merkezi kısa sürede boşaltıldı. İhbar üzerine gelen Kurtköy, Yenişehir ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Duman tahliyesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-AVM'den görüntü

-Yükselen dumanlar

-Dışarı çıkanlar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar