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Pendikte daire yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 07:29 | Son Güncelleme

Bir apartman dairesinde çıkan yangında, komşuları tarafından açılan battaniyeye atlayan daire sakini kadın yaralandı, diğer dairelerde yaşayan 3 kişi dumandan etkilendi - Yangına müdahale eden itfaiyenin kurtardığı kafesteki kuşa mahalle sakini 9 yaşındaki bir çocuk sahip çıktı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir evde çıkan yangında, komşuları tarafından açılan battaniyeye atlayarak yaralanan kadın ile dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Kurtköy Mahallesi Arafat Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinleri yangın tüpleriyle müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler binayı tahliye etti, yangını kontrol altına alarak söndürdürdü.

Bu arada yangının çıktığı dairede oturan ve kendi imkanlarıyla balkona çıkarak yardım isteyen bir kadının, komşular tarafından açılan battaniyeye atladığı ve yaralandığı öğrenildi.

Yaralı daire sakini ile diğer dairelerde bulunan ve dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince kafesiyle birlikte binadan çıkarılan bir kuşu mahalle sakini 9 yaşındaki Eyüpcan Bilgin sahiplendi. Bilgin, "İtfaiyeci abiler içeri girdi. Buldukları bu kuşu getirdiler. Benim de bir kuşum vardı. Sahibini bulana kadar onun yanına getirmeye düşünüyorum. Dumandan biraz etkilenmiş ve korkuyordu." dedi.

Yanan dairenin bir bölümünde ve binanın dış cephesinde maddi hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Pendik'te 4 katlı binada yangınPendik'te 4 katlı binada yangın
Pendik'te 4 katlı binada yangınPendik'te 4 katlı binada yangın
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Pendik'te yangın

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