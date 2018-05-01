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Pendik'te fabrika yangını: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 08:05 | Son Güncelleme

PENDİK'te akşam saatlerinde bir plastik fabrikasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) PENDİK'te akşam saatlerinde bir plastik fabrikasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında bir kişi yaralandı. Yangın Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesi Tarık Buğra Sokak'ta bulunan, plastik tüp ve ambalaj imalatı yapan fabrikada saat 20.30 sıralarında çıktı. Yangına, Pendik, Kartal, Sultanbeyli ilçelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. FABRİKADA ÇALIŞAN BİR KİŞİ YARALANDI İçerisinde yanıcı maddelerin bulunduğu fabrikada çıkan yangın sırasında bir fabrika çalışanı yaralandı. İlk müdahalesi 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. "HAVAİ FİŞEK GİBİ PATLADI" Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının iddiasına göre fabrikada patlama meydana geldi. Olayı ilk görenlerden Özcan Paydaş, "Arkadaşım çay içmek için yan taraftaki fabrikaya çağırdı. Çıktığım esnada patlama oldu. Havai fişek patlaması gibi. Sonra itfaiyeyi aradık. Bir kişi yaralıydı. Ambulansa koydular ama tam net bir bilgim yok. Saat 20:30 sıralarında oldu olay. Birden parladı" dedi. YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

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