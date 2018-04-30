Pendik'te fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, plastik üretimi yapılan bir fabrikada çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Sokak'ta plastik üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürdü.
Yangında hafif yaralanan bir fabrika çalışanı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fabrikada hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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