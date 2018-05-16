Pendik'te feribot kazası

İSTANBUL (AA) - Pendik'te feribotun iskeleye çarpması sonucu yaralıların olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova'dan hareket eden İDO'ya ait feribot, Pendik'te yanaşma sırasında iskeleye çarptı. Kazada bazı yolcuların yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.