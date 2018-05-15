 - PENDİK'TE FERİBOT KIYIYA ÇARPTI; YARALILAR VAR (1)

Haber-Kamera: Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA
Pendik İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen kazada yaralılar olduğu bildirildi. Yalova'dan gelen feribotun teknik bir arıza nedeniyle kıyıya çarptığı belirtildi. Ayaktaki yolcuların düşerek yaralandığı ifade edildi.
Görüntü Dökümü:
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-İDO iskelesinden görüntüler
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