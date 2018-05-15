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Pendik'te feribot kıyıya çarptı; yaralılar var (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 15:42 | Son Güncelleme

PENDİK İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen kazada yaralılar olduğu bildirildi.

Anıl UÇAN - İSTANBUL,(DHA) PENDİK İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen kazada yaralılar olduğu bildirildi. Yalova'dan gelen feribotun teknik bir arıza nedeniyle kıyıya çarptığı belirtildi. Ayaktaki yolcuların düşerek yaralandığı ifade edildi.

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