Pendik'te feribot kıyıya çarptı; yaralılar var (2)

Anıl UÇAN - İSTANBUL,(DHA) PENDİK İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen kazada yaralılar olduğu bildirildi. Yalova'dan gelen feribotun teknik bir arıza nedeniyle kıyıya çarptığı belirtildi. Ayaktaki yolcuların düşerek yaralandığı ifade edildi.
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