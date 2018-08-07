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Pendik'te kardeş cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 14:57 | Son Güncelleme

Tartıştığı kardeşi Feramuz G'yi silahla öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen ağabey, gözaltına alınarak adliyeye çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te tartıştığı kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi'nde ikamet eden Feramuz G. 22 Temmuz'da yanına gelen ağabeyi Şehmuz G. ile tartıştı. Kardeşler arasında alacak meselesi yüzünden çıktığı belirtilen tartışma büyüyünce, ağabey yanındaki tabancayla Feramuz G'ye ateş etti. Ağır yaralanan Feramuz G. hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, şüphelinin Sultanbeyli'de bir evde saklandığı tespit edildi. Polis ekiplerince, dün söz konusu adrese düzenlenen baskında Şehmuz G. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Cinayet Büro Amirliği pendik

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