HABER

PENDİK'TE OTOMOBİL ÜST GEÇİTTEN BÖYLE UÇTU

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 18:03 | Son Güncelleme 20 dakika önce

- Üst geçitten alt yola uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

- Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Pendik'te araç üst geçidinden alt yola uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Pendik'te Mustafa Günaydın'ın henüz bilinmeyen nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, üst geçitten alt yola uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ters dönen araçta sıkışan sürücü çevredekiler tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında alt yoldan şans eseri başka bir aracın geçmemesi kazanın boyutunun büyümesinin önüne geçtib

Görüntü Dökümü:

-----------

-Güvenlik kamerasından kaza anı

-Kaza yapan araç

-Polisin önlemi

-Detaylar

DHA FEED

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

İstanbul'da otobüs sürücüsünden gaziye büyük saygısızlık

İstanbul'da otobüs sürücüsünden gaziye büyük saygısızlık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin operasyonunda son dakika gelişmesi! İşte helikopterlerin en net fotoğrafı

Afrin operasyonunda son dakika gelişmesi! İşte helikopterlerin en net fotoğrafı

İstanbul'daki ana darbe davasında savcı mütaalasını açıkladı

İstanbul'daki ana darbe davasında savcı mütaalasını açıkladı

Ahmet Türk’ü yumruklayan saldırgan: 2010’da yaptığımı devlet şu anda yapıyor

Ahmet Türk’ü yumruklayan saldırgan: 2010’da yaptığımı devlet şu anda yapıyor

Trabzon'da korkunç kaza! Midibüs otobüs durağına daldı

Trabzon'da korkunç kaza! Midibüs otobüs durağına daldı

Murat Hazinedar'ın kardeşi de görevinden uzaklaştırıldı

Murat Hazinedar'ın kardeşi de görevinden uzaklaştırıldı

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.