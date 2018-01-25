PENDİK'TE OTOMOBİL ÜST GEÇİTTEN BÖYLE UÇTU

- Üst geçitten alt yola uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
- Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Pendik'te araç üst geçidinden alt yola uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Pendik'te Mustafa Günaydın'ın henüz bilinmeyen nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, üst geçitten alt yola uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ters dönen araçta sıkışan sürücü çevredekiler tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında alt yoldan şans eseri başka bir aracın geçmemesi kazanın boyutunun büyümesinin önüne geçtib
Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kamerasından kaza anı
-Kaza yapan araç
-Polisin önlemi
-Detaylar
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