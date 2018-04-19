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Pendik'te TEM Otoyolu asfalt yenileme çalışmasında kaza: bir işci öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 02:05 | Son Güncelleme

PENDİK'te TEM Otoyolu'ndaki asfalt yenileme çalışması sırasında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun çarptığı işçi hayatını kaybetti.  Kaza, Tem Otoyolu Edirne istikameti Viaport Alışveriş Merkezi mevkiinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

Pendik'te TEM Otoyolu asfalt yenileme çalışmasında kaza: bir işci öldü

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) PENDİK'te TEM Otoyolu'ndaki asfalt yenileme çalışması sırasında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun çarptığı işçi hayatını kaybetti.
Kaza, Tem Otoyolu Edirne istikameti Viaport Alışveriş Merkezi mevkiinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Karayolları ekiplerinin asfalt yenileme çalışmasında iddiaya göre, Ömer Özdemir(50) hafriyat kamyonlarını asfalt sökücü iş makinesine yönlendirmeye çalıştığı sıraday yaşandı. 34 GJ 5021 plakalı hafriyat kamyonu geri geri manevra yaparken henüz bilinmeyen nedenle Özdemire çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Özdemir'in iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaparken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Ayrıca kaza nedeniyle yolun iki şerit trafiğe kapanırken araçların kontrollü olarak geçişine izin verildi. TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
(FOTOĞRAFLI)

Pendik'te TEM Otoyolu asfalt yenileme çalışmasında kaza: bir işci öldüPendik'te TEM Otoyolu asfalt yenileme çalışmasında kaza: bir işci öldüPendik'te TEM Otoyolu asfalt yenileme çalışmasında kaza: bir işci öldüPendik'te TEM Otoyolu asfalt yenileme çalışmasında kaza: bir işci öldü

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