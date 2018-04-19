Pendik'te TEM Otoyolu asfalt yenileme çalışmasında kaza: bir işci öldü

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) PENDİK'te TEM Otoyolu'ndaki asfalt yenileme çalışması sırasında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun çarptığı işçi hayatını kaybetti. Kaza, Tem Otoyolu Edirne istikameti Viaport Alışveriş Merkezi mevkiinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Karayolları ekiplerinin asfalt yenileme çalışmasında iddiaya göre, Ömer Özdemir(50) hafriyat kamyonlarını asfalt sökücü iş makinesine yönlendirmeye çalıştığı sıraday yaşandı. 34 GJ 5021 plakalı hafriyat kamyonu geri geri manevra yaparken henüz bilinmeyen nedenle Özdemire çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Özdemir'in iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaparken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Ayrıca kaza nedeniyle yolun iki şerit trafiğe kapanırken araçların kontrollü olarak geçişine izin verildi. TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor
AK Parti'nin Meral Akşener planı!
Erken seçimle milyonlarca gencin oy kullanıp kullanamama durumu etkilendi
Erken seçim kararı gece yarısı alındı
Uykudayken koklanan kokular rüyalarımızı etkiliyor
Suudi Arabistan'da 35 yıllık yasağın ardından ilk!
NATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görev
İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti
AP'den Facebook'a şok! 'Hesap verin'
Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor
YKS ne zaman? Yeni YKS sınav tarihi belli oldu!
Son seçim anketleri açıklandı hangi parti yüzde kaç oy aldı?
YKS sınavı ne zaman yapılacak? YÖK'ten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum