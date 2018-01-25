HABER

Pendik'te trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 17:57 | Son Güncelleme 22 dakika önce

İSTANBUL (AA) - Pendik'te meydana gelen trafik kazısında 1 kişi yaralandı.

Pendik'te M.G.'nin kullandığı 34 BM 8011 plakalı araç, Pendik Köprüsü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarparak, bağlantı yoluna düştü.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan M.G. sağlık ekipleri tarafından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, aracın kaldırılmasıyla bölgede trafik yeniden normale döndü.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

İstanbul'da otobüs sürücüsünden gaziye büyük saygısızlık

İstanbul'da otobüs sürücüsünden gaziye büyük saygısızlık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin operasyonunda son dakika gelişmesi! İşte helikopterlerin en net fotoğrafı

Afrin operasyonunda son dakika gelişmesi! İşte helikopterlerin en net fotoğrafı

İstanbul'daki ana darbe davasında savcı mütaalasını açıkladı

İstanbul'daki ana darbe davasında savcı mütaalasını açıkladı

Ahmet Türk’ü yumruklayan saldırgan: 2010’da yaptığımı devlet şu anda yapıyor

Ahmet Türk’ü yumruklayan saldırgan: 2010’da yaptığımı devlet şu anda yapıyor

Trabzon'da korkunç kaza! Midibüs otobüs durağına daldı

Trabzon'da korkunç kaza! Midibüs otobüs durağına daldı

Murat Hazinedar'ın kardeşi de görevinden uzaklaştırıldı

Murat Hazinedar'ın kardeşi de görevinden uzaklaştırıldı

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.