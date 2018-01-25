Pendik'te trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te meydana gelen trafik kazısında 1 kişi yaralandı.
Pendik'te M.G.'nin kullandığı 34 BM 8011 plakalı araç, Pendik Köprüsü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarparak, bağlantı yoluna düştü.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan M.G. sağlık ekipleri tarafından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, aracın kaldırılmasıyla bölgede trafik yeniden normale döndü.
(AA)
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