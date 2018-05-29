Pendik'te trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, virajı alamayan hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza saat 06.00'da E 80 Bağlantı yolu Şile sapağında meydana geldi. Pendik'ten Şile yönüne gitmekte olan Ömer Erzi yönetimindeki 41 YE 591 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu, virajı alamayarak yola devrildi.

Kazayı gören vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yan yatan kamyondan, polis ve sağlık görevlilerinin yardımıyla çıkarılarak sedyeye alınan sürücü Ömer Erzi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, yan yatan kamyon nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları devam ediyor.

