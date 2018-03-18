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Pendik'te yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 09:45 | Son Güncelleme

Giriş katı restoran olarak kullanılan 2 katlı binada çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te giriş kattaki lokantada çıkıp bütün binayı saran yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Göçbeyli Mahallesi Hasyurt Sokak'ta giriş katı lokanta olarak kullanılan 2 katlı binanın lokanta kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede ev olarak kullanılan dairelere sıçradı. Daire sakinleri, yangının fark edilmesi üzerine kısa sürede binayı tahliye etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Binanın kullanılamaz hale geldiği yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.

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