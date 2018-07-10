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Pendik'te yangında can pazarı  

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 09:35 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ İstanbul DHA  - PENDİK'te 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

Pendik'te yangında can pazarı  

Ramazan EĞRİ İstanbul DHA - PENDİK'te 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Yoğun dumandan etkilenen baba ve çocukları ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Pendik Yenimahalle'de Hamidiye Sokak'ta bulunan 2 katlı binada saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Aracıyla sokaktan geçen bir sürücünün çatı katından yükselen dumanı fark etmesi üzerine zillere basarak binadakileri uyandırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Üst kattaki dairede bulunan baba Mehmet Şener, uyuyan 2 çocuğunu uyandırdı. Dumandan etkilenen çocuklar pencere kenarına çıkarıldı. Bu sırada mahalle sakinleri battaniye açtı. Baba Şener, çocuklarını pencereden tek tek aşağıya attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Yanan binanın çatı katında kalan baba Mehmet Şener itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen çocuklar sokakta bir süre sağlık ekibi bekledi. Sağlık ekiplerinin gecikmesine tepki gösteren babayı mahalle sakinleri yatıştırdı. İtfaiye erleri, çocukları kucaklayarak ambulansa teslim etti. 10 yaşındaki Samet ve 12 yaşındaki Ünal adlı çocuklar ve baba Mehmet Şener olay yerine gelen ambulansla Marmara Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıktığı sırada dışarıda olan anne Nermin Şener, eve geldiğinde itfaiye ekiplerini görünce sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede yangının evin mutfağından çıktığını belirlendi. Olayda evde maddi hasar meydana geldi.

(FOTOĞRAF)

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