Pendik'teki cinayet

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest kaldı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evde gözaltına alınan B.F'nin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli B.F, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından "eşini kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli B.F'nin üzerine yüklenen "eşi kasten öldürme" suçunun vasıf ve mahiyetinin "taksirle öldürme" şeklinde değişme ihtimali olduğu, olayın meşru müdafaa kapsamında kalma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle tutuklama isteminin reddine karar verdi.
Şüpheli B.F'nin, haftanın 4 günü ikametine en yakın polis merkezine giderek imza atma şeklinde adli kontrol altına alınmasına hükmeden hakimlik, şüpheli hakkında yurt dışına çıkma yasağının da uygulanmasını kararlaştırdı.
Öte yandan şüpheli B.F, hakimlikteki sorgusunda, evde namaz kılarken kocasının eve geldiğini ve ayağıyla kafasına basarak kendisine hakarette bulunduğunu iddia etti.
Namazdan sonra içeriye gittiğinde yanında silah bulunan eşinin, kendisini ve ailesini öldürmeye yönelik tehditte bulunduğunu öne süren B.F, "Uyumadan önce uyuşturucu madde kullanmıştı. Tüfek de başucunda duruyordu. Daha önce bana ve çocuklarıma çok eziyette bulunuyordu. Ben uyanınca tüfekle eylemde bulunmaması için başucunda bulunan tüfeği aldığım sırada birden ateş aldı. Daha önce hiç silah kullanmamıştım. Ateş etme gibi bir niyetim yoktu. Sadece bana ve çocuklarıma zarar vermesini engellemeye çalıştım." ifadelerini kullandı.
Pişman olduğunu belirten B.F, öldürme kastının olmadığını, daha önce eşinin kendisini birçok kez yaraladığını ileri sürdü.
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