Pendik'teki cinayet

Namazdan sonra içeriye gittiğinde yanında silah bulunan eşinin, kendisini ve ailesini öldürmeye yönelik tehditte bulunduğunu öne süren B.F, "Uyumadan önce uyuşturucu madde kullanmıştı. Tüfek de başucunda duruyordu. Daha önce bana ve çocuklarıma çok eziyette bulunuyordu. Ben uyanınca tüfekle eylemde bulunmaması için başucunda bulunan tüfeği aldığım sırada birden ateş aldı. Daha önce hiç silah kullanmamıştım. Ateş etme gibi bir niyetim yoktu. Sadece bana ve çocuklarıma zarar vermesini engellemeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

Pişman olduğunu belirten B.F, öldürme kastının olmadığını, daha önce eşinin kendisini birçok kez yaraladığını ileri sürdü.