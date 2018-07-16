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Pensilvanya'daki FETÖ kampı havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 04:38 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı (AA), Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki örgütün kampını havadan görüntüledi.

Anadolu Ajansı, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki örgütün kampını havadan görüntüledi.

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Anadolu Ajansı aa Pensilvanya Fethullah Gülen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen

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