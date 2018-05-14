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Pensilvanya'daki mobilyaları Boydaklar üretmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 07:33 | Son Güncelleme

Kayseri’deki FETÖ/PDY davasında ortaya çıkan yazışmalara göre, FETÖ elebaşının Pensilvanya’daki malikânesinin mobilyalarını Boydak Holding’in ürettiği ortaya çıktı.

Pensilvanya'daki mobilyaları Boydaklar üretmiş

Boydak Holding yöneticileri ile ilgili Kayseri'de görülen dava kapsamında yürütülen soruşturmada hazırlanan rapor, FETÖ-Boydak ilişkisini gözler önüne serdi.

2012'de yapılan şirket içi mail yazışmalarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinin mobilyalarının Boydaklar tarafından gönderildiği ortaya çıktı.

'ACİL' OLARAK ÜRETİLİP GÖNDERİLMİŞ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, yazışmalarda holdingin Bölge Satış Sorumlusu Osman Şahan'ın, Ürün Müdürü Fatih Mehmet Bozkurt'a gönderdiği mailde, FETÖ evinin tefrişatı için ürün gönderildiğini, devamı olarak da bir miktar daha ürünün acil olarak üretilip gönderildiğini yazıyor. Ürün bedeli esabına 'hayır bedeli' olarak işleneceği belirtiliyor. Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak'ın tutuklu yargılandığı dava 28 Mayıs'ta 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Boydak Holding Pensilvanya Fetullah Gülen

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