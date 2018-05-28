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Pensilvanya tartışması büyüyor! Erdoğan'ın meydan okumasına Muharrem İnce'den cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 18:05 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Çanakkale'de halka seslendi. Muharrem İnce," Pensilvanya'yı ziyaret etti" iddiası ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ispatlamazsan namertsin" sözlerine karşı "2001'de Pensilvanya'ya gidip icazet aldığınızı bana söyleyen kişi, beraber gittiğiniz kişi. O aradı beni." ifadelerini kullandı.

Pensilvanya tartışması büyüyor! Erdoğan'ın meydan okumasına Muharrem İnce'den cevap

Muharrem İnce'nin konuşmasından satırbaşları:

"PENSİLVANYA'YA GİTTİĞİNİZİ SÖYLEYEN KİŞİ BERABER GİTTİĞİNİZ KİŞİ"

Birkaç gündür sürekli bana laf yetiştiriyor. Ben dedim ki "2001'de partiyi kurarken Pensilvanya 'ya gidip icazet aldın mı?" dedim. Bugün demiş ki "İspatlamazsan namertsin". Bak açıklıyorum. Aramızda kalsın. Değerli hemşehrim Erdoğan. 2001'de Pensilvanya 'ya gidip icazet aldığınızı bana söyleyen kişi, beraber gittiğiniz kişi. O aradı beni. "Beraber gittik" dedi. Allah'ın izni, milletin istiğiyle ile 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğumda o arkadaş da rahata ereceği için adını vereceğim. Çok merak ediyorsan biraz düşün şu an kimle aran bozuk. Sen zaten çıkarırsın kim olduğunu.

"BANA LAF SÖYLEYİNCE DAYANAMIYORUM"

Aslında sataşmak istemiyorum. İşim va gücüm var. Ama meydanlarda bana laf söyleyince dayanamıyorum. O demiş bisiklete binmeye devam etsin demiş bana. Peki ben bisiklete binmeye devam edeyim o zaman sen de madem Osmanlı torunusun sen de beygire bin.

"BANA SATAŞMADIĞIN SÜRECE CEVAP VERMEYECEĞİM"

Yine bana kukla demiş. Sen bana kukla dersin sen de büyük yalancı olduğun için sana pinokyo derim. Bence bunları demeyelim. Bana sataşmadığın sürece cevap vermeyeceğim. Ama sataştı mı hayatta altta kalmam. Benim bir tavsiyem var. Ben bir meydandayım sen bir meydanda. Karşılıklı atıp tutmayalım. Beraber bir televizyon kanalına çıkalım. Geleceği konuşalım.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP Çanakkale Pensilvanya Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
ispatlayamazsan namertsin diyor.. eee kem küm ne oldu inceee çokmu innnccceee
@fikretdemir Söyledi ya işte Beraber gittiğin kişi kimse o söyledi diyor. Araları bozukmuş, dinlemedin mi haber. Haber yoksunu. Biraz da muhalefet ne diyor onları dinle. At gözlüğünü çıkar.
tayyip de televizyona çıkacak yürek yok ki...? ne arar
Muharrem İnce de ağır koymuş lafı
Siyasette kimse dürüst değildir ama ben incenin samimiyetine ve ictenligine inanıyorum.
Atıp tuttuğunu kabul ediyorsun yani.
ne yaptin reis guzel anilarla dolu sirlarini saga sola niye anlattin reisss.
"Madem Osmanlı torunusun sen de beygire bin" Sen ne torunusun Bay 'ım??
Erdoğan'a bak sen yazıklar olsun AKP'ye
Tv kanalına çıkıp karşılıklı konuşmaya cesaret edecek ne kapasitesi yeter nede eğitimi. O na cahil, düşünemeyen, sorgulamayan topluluklar lazım.
İSİM AÇIKLAMIYARAK NAMERTTLİĞİNİ TESCİL ETTİN
erdoğan çıkıp kandırılmışım fethullahçılar hakkında yanılmışım onlar terörist değilmiş dese en az %30 oy alır
"Madem Osmanlı torunusun sen de beygire bin" sen kimin torunusun ince? kraliçe torunuysan binecek başka bişey bul kendine
Bak işte hala aynı kafadalar ‘sen osmanlı torunusun ya’ diyor küçümser gibi aklı evvel...! şu geçmişinizle barışamadınız gitti onun için insanların bilinç altında sizden uzak durmak var, size oy vermemek var! kabul edin yada etmeyin biz ztn osmanlıyız bu milletin dna’sında bu var öyle 50-60 senede başka bişey olunmuyor kusura bakmayın
hani aklıma geldi. muharrem ince cnn çıktı ve iktidar yanlısı 3 gazeteci ile açık açık tv'de konuştu. en recep tayyip erdoğan'da ugur dündar, emin çölaşan ve yılmaz uzdil ile seçim hakkında konuşsa nasil olur sizce?
Ispat et, RTE Mort olsun. Ya dedikodudan ileri gitmez, çamur at izi kalsın ise bize yönetecek adaya hiç yakışmaz.
EY ABD AVRUPA UŞAKLARI SON CÜMLEYİ'DE OKUYUN OSMANLI TORUNU ERDOĞAN DOĞRU YA SEN KİMİN DORUN USUN Bİ ZAHMET AÇIKLA YOKSA İNSANLARIN AKLINA YANLIŞ ŞEYLER GELMESİN ????????????
Madem ortada bir sorun var adını koyarsın mahalle dedikoducusu gibi yap dedikoduyu sonra kimin söylediğini söylemem sen PENİSilivanyayı birlikte Baykala film çeken KE(MAL) müdürüne sor
bin tepesine muharrem bin.16 yıldır karşısında böyle adam görmediği için feleği şaştı.biatçılara alıştığı için kudurma fonksiyonları çalışmaya başladı.
O değilde demekki erdoğanla fetobya giden muharemin kankası erdoğan artık yolu vermiş yani o adam hala fetöcü ki muharemle konuşa biliyor muharem ah muharem gel bakalım muharem fetöcülerin aklıyla iftiralarıyla hareket etmeyin muharem
adam atıp tutuyor mu niye ismini versin adamın cb olsun ince ozman gitcem ben sizi nereye kaciyorsunuz bakalim
Görüyorum Allah lafını daha çok kullanmaya başlamışsın. Sende haklısın sana inanacak çok insan var . Koyunları sayma makinesi ayağınıza geldi :D
Nep aynı nakarat anlat anlattt..
insanları hayvanlardan ayıran organ beyin dir. Fikirler çatışmalı küfürler değil. Tüm liderler aynı programa katılasın fikirleri görelim. Çıkamayan bariz korkak yada fikri olmayan kişidir. Bu kadar basit.
Yahu bu tayyip canlı yayında 5 dakika önceye sarılmış kendi konuşması izletildi hayır öyle bir şey yok dedi. Birand şaşkınlıktan kalp krizi geçirecek sandım...Müslümanım demek yetmiyor ağalar beyler Müslüman yalan söylemez hırsızlık yapmaz katletmez soymaz iftira atmaz hakaret etmez sövmez bugün dediğini öbür gün inkar etmez...Aslında tüm inanışlarda bunlar ve benzerleri vardır...Mesele inanç da değil insan olmakta...Eğer tayyip güzel yalan söylüyor güzel Allah diyor hitap güçünden oy veriyorsanız size öyle biri buluruz merak etmeyin ama Cb olarak değil bir kanalda olacak sabah akşam sizin:)
İCAZET ALMIŞ ALMAMIŞ O AYRI MESELE, NE İSTEDİNİZDE VERMEDİK, EY HOCA EFENDI BU HASRET NİYE, SÖZLERİDEMİ YALAN ? ŞİMDİ TÜM AK PARTİLİLER SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞİK GERİ KALAN HERKES FETÖCÜ OLDU.. HAİN FETÖYÜ ÖMRÜNDE HIÇ GÖRMEMİŞ BÎNLERCE İNSAN İŞİNDEN OLDU HENÜZ HAKİM KARŞISINA DAHİ ÇIKMAYAN BİNLERCE İNSAN VAR. ASIL SUÇLU HAİNLER ZATEN KAÇT, SUÇSUZ İNSANLARI AHI AK PARTİYE YETER.:(((
İnce sen Erdoğab la baş edemzssin üstad..işine bak..
muharremcim sen buna bir tecrit odası yaptır.bu adamı kudurttun.16 yıldır insanlara verdiği zarar yeter.başka kimse yanmasın.
ince balıkesirde diplomasını göstermiş
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