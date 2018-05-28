Pensilvanya tartışması büyüyor! Erdoğan'ın meydan okumasına Muharrem İnce'den cevap

Muharrem İnce'nin konuşmasından satırbaşları:

"PENSİLVANYA'YA GİTTİĞİNİZİ SÖYLEYEN KİŞİ BERABER GİTTİĞİNİZ KİŞİ"



Birkaç gündür sürekli bana laf yetiştiriyor. Ben dedim ki "2001'de partiyi kurarken Pensilvanya 'ya gidip icazet aldın mı?" dedim. Bugün demiş ki "İspatlamazsan namertsin". Bak açıklıyorum. Aramızda kalsın. Değerli hemşehrim Erdoğan. 2001'de Pensilvanya 'ya gidip icazet aldığınızı bana söyleyen kişi, beraber gittiğiniz kişi. O aradı beni. "Beraber gittik" dedi. Allah'ın izni, milletin istiğiyle ile 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğumda o arkadaş da rahata ereceği için adını vereceğim. Çok merak ediyorsan biraz düşün şu an kimle aran bozuk. Sen zaten çıkarırsın kim olduğunu.

"BANA LAF SÖYLEYİNCE DAYANAMIYORUM"



Aslında sataşmak istemiyorum. İşim va gücüm var. Ama meydanlarda bana laf söyleyince dayanamıyorum. O demiş bisiklete binmeye devam etsin demiş bana. Peki ben bisiklete binmeye devam edeyim o zaman sen de madem Osmanlı torunusun sen de beygire bin.

"BANA SATAŞMADIĞIN SÜRECE CEVAP VERMEYECEĞİM"



Yine bana kukla demiş. Sen bana kukla dersin sen de büyük yalancı olduğun için sana pinokyo derim. Bence bunları demeyelim. Bana sataşmadığın sürece cevap vermeyeceğim. Ama sataştı mı hayatta altta kalmam. Benim bir tavsiyem var. Ben bir meydandayım sen bir meydanda. Karşılıklı atıp tutmayalım. Beraber bir televizyon kanalına çıkalım. Geleceği konuşalım.

